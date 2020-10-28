Додон заверил, что Молдавия готова к провокациям после президентских выборов

Молдавские спецслужбы подготовили план на случай дестабилизации внутренней ситуации после предстоящих 1 ноября выборов президента республики. Об этом заявил глава республики Игорь Додон в интервью РБК.

«Мы видели в разных странах, как это происходило. Наши органы, которые должны обеспечить порядок – я имею в виду МВД и другие, – они готовы, они рассматривают и разрабатывают разные сценарии. Поэтому, даже если будут попытки какой-то дестабилизации, я думаю, что мы справимся», – сказал он.

Додон также отметил, что власти сейчас «внимательно отслеживают», что происходит в СМИ, с НКО, а также контролируют въезд в страну, так как «провокаторы могут быть и извне». «Даже если после выборов президентских какое-то количество людей, которые не согласны с результатами выборов, выйдут на какой-то мирный протест (надеюсь, что это будет мирный протест, и они имеют право протестовать), мы сделаем все возможное, чтобы это не переросло в какую-то дестабилизацию с заходом силовым в какие-то государственные учреждения и так далее», – сказал президент Молдавии.

«Думаю, что по выводу людей на улицы у нас потенциал намного больше. Но мы не собираемся выводить людей, потому что мы не хотим, чтобы была стенка на стенку либо какие-то провокации», – добавил он.

Напомним, 20 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о разработке революционного сценария в Молдавии. По его словам, Вашингтон якобы готовит его на случай, если победу одержит Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией».

Ранее в комментарии РИА «Новый День» политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов обращал внимание, что обстановка в Молдавии сложная – разрыв между Додоном и его главным политическим оппонентом Майей Санду «не такой большой». По его мнению, обострение внутриполитической обстановки может вновь разморозить приднестровский конфликт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.10.20

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