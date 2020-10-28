Мизулина: в выборный год число фейков возрастет, и не только с Украины

Надеяться на то, что волна фейков о коронавирусе в следующем году пойдет на спад, не стоит, вероятно, их даже станет больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на пресс-конференции в ТАСС директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Она пояснила, что это непосредственно связано с предстоящими в сентябре выборами депутатов Государственной думы.

«Вот, например, в фейке «о зараженных масках» неспроста были упомянуты представители политических партий. Понятно, что сразу дается звоночек тем, кто этот фейк читает, что это – опасные люди. А ведь представители политических партий очень скоро пойдут по квартирам собирать подписи избирателей, и им просто дверь никто не откроет, кто эти публикации видел», – привела пример Мизулина.

Она подчеркнула, что именно с выборами связывает нынешнюю волну фейков о Covid-19. «Мы считаем, что это подготовка к новой предвыборной кампании. Это некая проработка тех групп и сообществ, где можно распространять дезинформацию. То есть сейчас они отработают это на коронавирусе, а дальше будут распространять ту или иную выгодную им информацию. И мы не прогнозируем ни спада, ни снижения активности тех, кто делает это целенаправленно. Как среди российских граждан, которые являются профессиональными провокаторами, так и тех, кто проживает и вбрасывает эту информацию с территории иностранных государств», – заявила Мизулина и подчеркнула, что речь идет не только не об Украине.

Москва, Евгения Вирачева

Москва. Другие новости 28.10.20

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