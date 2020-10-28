Самые популярные фейки о Covid-19: зараженные маски, поборы с бизнеса, обязательные прививки

С первой половины октября Россию захлестнула вторая волна фейковых новостей о коронавирусе. Чем чаще всего пытаются напугать граждан злоумышленники, в каких регионах они наиболее активны и какую целевую аудиторию предпочитают – на эти и другие вопросы ответила сегодня на пресс-конференции в ТАСС директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, чаще всего фейки успешно разлетаются по следующим регионам: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Якутия, Красноярский край, Тюменская область, Хабаровский край, Чечня, Ставропольский край. Мизулина связывает это с тем, что во многих из этих регионов в этом году были выборы, а значит, остались технологии и механика для вброса нужной кому-то информации.

Одним из самых известных стал «фейк о зараженных масках». Впервые он появился в Красноярске, затем в Тюмени, Туле, Хабаровске. Сообщалось, что якобы по квартирам ходят волонтеры общественных движений или политических партий и зачем-то предлагают гражданам сразу примерить маски. А маски якобы обработаны таким веществом, что человек теряет сознание, и его квартиру можно ограбить. Весной этот фейк ходил в трех вариантах, в одном из них фигурировали сотрудники полиции. «Видно, что применялись современные технологии продвижения в соцсетях, без подготовленной команды здесь не обошлось», – считает Мизулина.

Еще одна группа фейков – сборники медицинских советов. Среди них может попадаться и достоверная информация, но врачи все же не советуют принимать рекомендации, присланные неизвестными лицами.

Также много уже опровергнутых фейков о всеобщем переводе и школ, и вузов на дистант, об обязательной вакцинации врачей от гриппа, о нехватке аппаратов ИВЛ. В Нижегородской области от имени регионального правительства бизнесменов просили о финансовой помощи в покупке медицинского оборудования.

Из последних случаев – такой: в Чечне пожилая женщина через мессенджер рассказала, что проволока в медицинских масках – ядовитая. Информация разошлась по республике очень быстро через WhatsApp. Мизулина отметила, что эта женщина уже принесла извинения, объяснив, что она сама была введена в заблуждение.

Среди излюбленных «фейкометами» площадок для работы – родительские сообщества, группы школ, детских садов, сообщества врачей, автомобилистов, любителей животных и другие группы по интересам. Именно там чаще начинается паника. При этом фейки больше нацелены не на подростков, а на состоявшихся граждан, тех, у кого есть дети, на социально активные группы.

Также Мизулина отметила, что фейки всегда появляется там, где существует недостаток официальной информации, не ведется разъяснительная работа, чиновники не дают фактов, которые люди хотят видеть. «К сожалению, не все оперативно реагируют, но по сравнению с весной некое понимание в глазах чиновников уже появилось, – сказала Мизулина. – Надо не только опровергать фейки, но и предоставлять информацию – сколько человек заболело, какого возраста, в каком состоянии».

К сожалению, бороться с фейками, которые расходятся через иностранные соцсети и мессенджеры, труднее, чем с теми, что курсируют по отечественным. Весной модераторы сообществ удалили 13% фейковых публикаций, на которые пожаловалась Лига безопасного интернета. Осенью – только 4%, и из них большая часть – отечественные.

Москва, Евгения Вирачева

Москва. Другие новости 28.10.20

Свердловский оперштаб: «Около 80% аппаратов ИВЛ остаются свободными». / Озеленители придумали хитрость для птиц в Зеленой Роще: «Нормальные семена они не трогают» (ФОТО). / Из-за коронавируса люди с психическими расстройствами могут остаться без медпомощи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»