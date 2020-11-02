США после выборов президента: конституционный кризис, «Рашагейт» и уличные протесты

Вне зависимости от результатов президентских выборов в США Россия вновь может остаться «крайней»: Москву обвинят во вмешательстве и «наградят» новыми санкциями. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали ведущие российские эксперты на онлайн-конференции «Разделенная страна: США накануне и после выборов президента-2020». По их оценке, президентом США, вероятнее всего, станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, хотя действующий глава государства Дональд Трамп все еще может вырваться вперед или, по крайне мере, объявить о своей победе и вывести американцев на улицы.

В частности, директор Института Международных Исследований МГИМО Андрей Сушенцов обратил внимание, что с учетом внешней и внутренней конъюнктуры нынешние выборы в США являются очень важными. «От выборов будут зависеть узловые решения по целому ряду стратегических отраслей американской экономики, которые повлияют на мировую экономику. Это решения по энергетике, мировой торговле, климату, военному строительству. Все это будет зависеть от результатов выборов», – сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что американское общество расколото как никогда, и дистанция между идеологическими оппонентами «максимальная за последние 75 лет». «В США впервые за 75 лет также наблюдаются симптомы слома консенсуса по внешней политике – кто является ключевым оппонентом и какими способами этого оппонента нужно дисциплинировать», – отметил Сущенцов, напомнив, что для республиканцев «врагом номер один» является Китай, а для демократов – Россия.

По его оценке, сейчас шансы на победу «70 на 30 в пользу Байдена». «Но мы не исключаем победу Трампа, хотя считаем ее вероятность ниже, чем победа Байдена», – сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что внутриполитический кризис в Штатах не закончится после оглашения результатов голосования. «США поглощены внутренним кризисом, причем вне зависимости от итогов голосования кризис не будет урегулирован. Даже в случае победы Байдена сильно мобилизованная республиканская община будет сильным фактором на горизонте следующих четырех лет. Учитывая прочие внешние стрессы, демократам необходимо будет предпринять все меры, чтобы удержать результаты своей возможной победы», – подчеркнул Сушенцов.

Вместе с тем, с его точки зрения, избирательная кампания в США может спровоцировать конституционный кризис. «Значительная часть (избирателей) проголосовала по почте. Не исключено, что результаты очного и почтового голосования будут отличаться. Это риск ситуации, когда сначала один кандидат объявит о своей победе, а затем – другой. В худшем варианте это может привести к конституционному кризису, когда судьбу голосования решит либо ситуация с выборщиками в одном или нескольких штатах, либо Верховный суд, который сейчас находится в руках республиканцев», – полагает он.

При этом эксперт уверен, что отношения с Россией в любом случае будут развиваться в негативном ключе. «Образ России используют произвольно уже без нашего участия, вне зависимости от того, что Россия говорит и делает – она стала главным пугалом, проникла в недра и поп-культуры, и новостного освещения. В случае победы Трампа мы ожидаем продолжение того же тупика, который сложился в отношениях. Вашингтонская бюрократия будет торпедировать инициативы Трампа, мы не ждем возможностей для прорыва», – сказал он.

«Победа Байдена может привести к вздоху облегчения со стороны этой бюрократии. У этого большинства уйдет ощущение, что русские им избрали президента. Думаю, мы не до конца осознаем, каким болезненным оказался для них этот вопрос. Победа Байдена может на определенное время изменить интонацию в общении. Но в долгосрочном смысле наши отношения все равно упираются в спектр крупных противоречий», – пояснил Сушенцов.

По его мнению, главная задача в диалоге с Белым домом заключается не столько в том, чтобы улучшить отношения, сколько в том, чтобы «вернуть в них здравомыслие».

Профессор МГИМО Андрей Безруков со своей стороны оценил шансы Трампа на победу чуть выше. «Шансы 52 на 48 в пользу Байдена. За Байденом финансы, IT, адвокатская и офисная тусовка, за Трампом – реальный сектор, торговые сети, нефтяники, логистика, химия и нефтехимия, вся тяжелая индустрия. У Трампа – центр страны, у Байдена – побережья. Быстрого восстановительного роста после коронавируса ожидать сложно. В случае победы Байдена будет серьезный кризис. Значит – будут проблемы с социальной стабильностью», – сказал эксперт.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов также согласился, что расклад сил составляет 52% на 48%.

«Если Трамп победит, это не станет неожиданностью, хотя Байден сейчас существенно опережает. Отрыв Байдена по колеблющимся штатам сейчас более устойчивый, чем был у Хиллари Клинтон в 2016 году», – отметил он.

При этом эксперт считает, что консолидация рядовых избирателей вокруг Трампа выше, чем вокруг Байдена. «У Трампа феноменальная способность мобилизации. Да, сейчас основные протесты и погромы совершаются левыми радикалами, но, думаю, если по результатам выборов Трамп заявит о несправедливой победе Байдена и массах фальсификаций, мы увидим и существенное уличное движение в пользу Трампа», – пояснил Суслов.

Согласно его прогнозу, вне зависимости от исхода выборов будут звучать заявления о вмешательстве России. «Соответственно, дальше – новые расследования, новые санкции, новый «Рашагейт». Это будет омрачать и атмосферу отношений, и минимизировать возможность здорового диалога», – опасается Суслов.

Напомним, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября. Республиканская партия утвердила кандидатом действующего президента США Дональда Трампа, а Демократическая – бывшего вице-президента и сенатора Джо Байдена. 18 сентября началось досрочное голосование.

В конце октября министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что готовится к возможным беспорядкам, которые могут начаться на фоне президентских выборов.

Москва, Мария Вяткина

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