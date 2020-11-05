«Казалось бы, отрасль должна быть на подъеме»: в России начинается курьерский кризис

В России начинается кризис на рынке курьерских услуг. Согласно результатам исследовнаия компании «Контур», ситуация в этой сфере обострилась на фоне антикоронавирусных ограничительных мер.

Эксперты обратили внимание, что, по данным на 1 октября 2020 года, за последний год суммарное число курьерских компаний выросло на 8% до 6,3 тысячи. Однако ситуация оказалась не так благоприятна, как может показаться на первый взгляд. Рост наблюдался четвертом квартале 2019 года, а на протяжении нынешнего года число предприятий практически не менялось.

При этом в разных регионах ситуация складывалась порой диаметрально противоположно. Например, если в Краснодарском крае число курьерских компаний увеличилось на 54,9 %, а в Свердловской области – на 17,8 %, то в Санкт-Петербурге и Ленинградской области их количество начало сокращаться уже в феврале, и снижение сохранилось до октября, в результате чего рынок потерял 1,5 % компаний, занятых в сфере оказания курьерских услуг.

«Хуже дела обстоят в Красноярском крае. Здесь динамика изменения числа курьерских служб не совпала с общероссийской. За год количество компаний снизилось на 11,1 %. Падение началось еще в феврале 2020 и продолжается до сих пор», – уточняется в докладе.

Комментируя ситуацию, аналитик компании «Контур» Владимир Савельев отметил, что спрос на услуги курьерских компаний является обманчивым. «Казалось бы, отрасль должна быть на подъеме, но факты говорят о том, что не все так однозначно. Разные сегменты курьерских служб оказались в различной экономической ситуации. По финансовым итогам 2019 года, по крайней мере, 25% курьерских организаций работали в убыток, а три четверти из них заработали менее миллиона рублей прибыли», – пояснил он.

Вместе с тем Савельев уточнил, что рост служб доставки был связан выручкой от e-commerce – электронной покупкой или продажей онлайн, в то время как сектор b2b – товарооборот или документооборот между компаниями практически замер. Как считает эксперт, такой тренд будет только укрепляться.

Как сообщал «Новый День», в России деловая активность в сфере услуг в октябре возобновила снижение. «Данные за октябрь указывают на первое сокращение новых заказов с июня. Компании часто заявляли, что усиление ограничений, в целях сдерживания распространения COVID-19, сказывается на спросе клиентов и препятствует новым продажам. Темпы сокращения экспортных заказов ускорились до максимальных за три месяца», – говорится в новом исследовании IHS Markit.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Центр стратегических разработок представил доклад, согласно которому России в результате коронавирусных ограничений образовался дефицит курьеров и таксистов, что связано с оттоком мигрантов из страны. Особенно остро проблема ощущается в Москве.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.11.20

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