В России образовался дефицит курьеров и таксистов

В России в результате коронавирусных ограничений наблюдается дефицит курьеров и таксистов. Согласно данным исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), это связано с оттоком мигрантов из страны, и особенно остро проблема ощущается в Москве.

Как пишут «Ведомости», примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе. В результате – около 15% предприятий уже в ближайшее время могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала.

Как пояснил президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров, это связано со второй волной коронавирусных ограничений. «Сейчас снова отправляют людей на удаленку, и, соответственно, опять растет количество заказов в интернет-магазинах. Но курьеров больше не становится – не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают»», – сказал Захаров.

По его словам, на московском рынке идет огромная борьба за таксистов. «Все, кто хотел работать в такси, уже работают. Всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли», – констатировал он.

Захаров отметил, что сейчас делать прогноз, как будут развиваться события, довольно сложно, так как сфера, где задействованы мигранты, находится в серой зоне. При этом он обратил внимание, что с высококвалифицированной трудовой миграцией ситуация также складывается неблагоприятно. «Есть высококвалифицированные иностранные специалисты, которым пришлось уехать из России домой. Вернуться им сложно, границы закрыты, поэтому с высококвалифицированной трудовой миграцией у нас было очень плохо, а сейчас стало еще хуже. И, судя по всему, в ближайшие полгода лучше точно не будет», – добавил эксперт.

В то же время Захаров обратил внимание на интересную тенденцию: из-за усилившейся внутренней миграции россиян из крупных городов, регионы впервые за долгое время получили шанс пополнить свои вакансии высококвалифицированными кадрами. «Уроженцы глубинки, которые удачно «покорили» Москву, но не успели здесь обзавестись якорями в виде недвижимости и семьи, на время пандемии вернулись в родные регионы, чтобы в первую очередь не платить за съемные квартиры. Многие из них получили от местных работодателей достаточно интересные предложения или сами начали организовывать свой бизнес. И это совершенно новая история, когда в регионы пришла свежая кровь, пассионарная, с деньгами, с компетенциями, со связями. Это дает совершенно уникальный шанс российским регионам, потому что до сих пор Москва, как черная дыра, высасывала со всей страны самые интересные кадры», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что число мигрантов в Москве сократилось на 40%. По его словам, гастарбайтеров из стран ближнего зарубежья могут заменить жители российских регионов, который сейчас активно пытается привлечь мэрия.

Москва, Мария Вяткина

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