Российская экономика снова погружается в коронавирусную «спячку»

В России деловая активность в сфере услуг в октябре возобновила снижение. Судя по выводам, опубликованным в новом исследовании IHS Markit, коронавирусный кризис становится все более глубоким на фоне повышения цен и сокращения числа работников.

Эксперты отмечают, что индекс PMI сферы услуг России в минувшем месяце опустился до 46,9 пункта с 53,7 пункта в сентябре. Совокупный индекс, отражающий совокупную активность в обрабатывающих отраслях и сфере услуг РФ, в октябре снизился до 47,1 пункта с 53,7 пункта в сентябре. По словам аналитиков, это самый быстрый спад, начиная с мая, пишет «Финмаркет».

Сами компании считают, что кризис связан со снижением спроса. «Данные за октябрь указывают на первое сокращение новых заказов с июня. Компании часто заявляли, что усиление ограничений, в целях сдерживания распространения COVID-19, сказывается на спросе клиентов и препятствует новым продажам. Темпы сокращения экспортных заказов ускорились до максимальных за три месяца», – говорится в докладе IHS Markit.

Вместе с тем в октябре зафиксированы самые высокие за четыре месяца темпы сокращения персонала, а также отмечено повышение цен в результате снижения курса рубля.

По данным аналитиков, большинство компаний по-прежнему прогнозируют рост активности в следующие 12 месяцев, но степень оптимизма упала до минимума и стала исторически низкой. Опасения в основном связаны с угрозой распространения коронавируса и введением жестких ограничительных мер.

Ранее в комментарии РИА «Новый День» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев обращает внимание, что возможный локдаун может обострить экономический кризис в России. По оценке эксперта, ужесточение карантинных мер грозит закрытием еще 50-60% малых и средних предприятий и повышением курса доллара до 85 рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.11.20

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