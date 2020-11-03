Банкротство бизнеса и доллар по 85 рублей: эксперт о последствиях возможного локдауна в России

Ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу ставит Россию перед опасностью нового локдауна, в результате чего отечественная экономика рискует понести ощутимые потери. Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев, ужесточение карантинных мер грозит закрытием еще 50-60% малых и средних предприятий и повышением курса доллара до 85 рублей. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Алиев обратил внимание, что обострение коронавирусного кризиса затормозит процесс восстановления экономики и серьезно обострит ситуацию. «Экономика сильно пострадала уже после первой волны: траты на финансовую поддержку населения и бизнеса, а также сокращение расходов и падение доходов населения привели к снижению налоговых и иных поступлений в бюджет. Принятие нового бюджета с дефицитом и сокращение затрат на значимые ранее статьи говорит само за себя. Ничего хорошего для экономики это не сулит», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, введение новых ограничений приведет к закрытию значительной части бизнеса. «После первой волны и первых ограничений на рынок не вернулось около 30% бизнеса. Вторую волну уже не выдержат около 50-60% компаний. Это особенно будет заметно в сфере общепита, досуга и развлечений», – полагает экономист.

При этом Алиев выразил уверенность, что власти будут не готовы оказать госпомощь, сравнимую с весенними выплатами. «Государство основную часть по выплатам осуществила после первой волны. Бюджет уже не позволяет с таким размахом выплачивать финансовую помощь. Она важна, так как поддерживает потребление, но масштабы будут меньше», – пояснил он

Согласно его прогнозу, на фоне кризисной ситуации российская валюта продолжит дешеветь по отношению к доллару. «Рубль зависит не только от рекордного уровня заболевших коронавирусом, хотя это и крайне негативно сказывается на экономике. Совокупность с новых ограничений, глобальных рисков неопределенности, санкционной риторики и некомфортных цен на нефть с высокой вероятностью приведет к тому, что рубль уйдет в диапазон 80-85», – сказал Алиев.

Вместе с тем эксперт отметил, что сейчас сбываются самые пессимистичные сценарии для всей мировой экономики. «Финансовые рынки уже начало штормить. Фондовые индексы Америки обновили локальные минимумы. В США и Европе в надежде восстановить экономическую активность на рынки выпустили триллионы долларов. Надежды не оправдались. Метод не сработал и, если сейчас ввести жесткие ограничения, это откинет назад экономики ведущих стран сильно назад, и процесс восстановления будет долгим и сложным», – заключил Алиев.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Общее число заболевших достигло 1 673 686.

В то же время на фоне роста заболеваемости европейские государства вводят локдауны. Строгие карантинные меры уже введены в Ирландии, Чехии, Италии, Германии и Франции.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября заявил, что у правительства нет планов вводить тотальный локдаун.

Москва, Мария Вяткина

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