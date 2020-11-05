Победа Трампа «взорвет» США: имя избранного президента назовут нескоро

Американские власти опасаются масштабных беспорядков после объявления окончательных результатов выборов президента страны. По мнению российских экспертов, массовые протестные выступления американцев практически неизбежны в случае победы действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов отметил, что имя следующего президента США до сих пор является загадкой, и еще рано списывать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

«Джо Байден опережает по количеству набранных голосов избирателей, но, что более важно, по голосам выборщиков. Однако нынешние данные я бы не воспринимал как окончательные. Несколько штатов – Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия – не закончили подсчеты. Тем временем, каждый из этих штатов дает большое количество выборщиков. В совокупности это большее число, а там на сегодняшний день лидирует Трамп. Если эта тенденция сохранится, и они вдруг не уйдут к Байдену, Трамп может компенсировать разрыв», – пояснил Гарбузов.

При этом эксперт обратил внимание, что в США законодательно не оговаривается конкретная дата и временной промежуток, в который голоса должны быть подсчитаны. Процесс может сильно затянуться. «Мы знали, что на следующий день после выборов мы не узнаем, кто будет победителем. Когда – тоже неизвестно, потому что идет подсчет голосов в ряде штатов, которые являются ключевыми. Те самые злополучные колеблющиеся штаты, за которые идет борьба каждые выборах. Какой-то фиксированной даты, когда должен быть закончен подсчет голосов и объявлены результаты, в США нет», – сказал Гарбузов.

По его мнению, в ряде штатов для определения окончательных итогов будут подключены суды, что еще больше задержит объявление итогов голосования. «Если штабы или сами кандидаты будут обращаться в суды, то начнутся разбирательства. Это требует времени. Как мы знаем, решения не принимаются на следующий день. Это может затянуть историю на неопределённое время. Сократить время может вмешательство Верховного суда США, который может отменять решения нижестоящих инстанций или прекратить пересчет голосов», – отметил он.

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко со своей стороны отметила, что сейчас американский истеблишмент ведет себя аккуратно, опасаясь резких заявлений, которые могут спровоцировать беспорядки. «Трамп высказался не так резко, как можно было от него ожидать. Джо Байден и вовсе спокойную речь произнес. Это успокоительное действие оказывает на американцев. Потому что боялись протестов и беспорядков на улице», – сказала эксперт.

По ее мнению, судебные процессы, которые затягивают объявление итогов выборов, также могут подействовать на американцев успокаивающе. «Вероятность протестов, конечно, есть. Мы видим, что общество поляризовано. Но поскольку, вероятнее всего, это все перейдет в судебную область, дело затянется. Может быть, такого явного протеста не будет. Общество к тому времени уже не будет так кипеть», – считает Филиппенко.

Между тем, как полагает Гарбузов, протесты в случае победы Трампа неизбежны. «Я думаю, протесты будут в случае объявления окончательных итогов выборов, и если победителем окажется Трамп. Тогда городские улицы забурлят. Опять повторится то, что было в 2016 году, когда Америка не могла пережить, что Трамп стал хозяином Белого дома. А поскольку это накладывается на то, что уже было летом – погромы, негритянские выступления, хаос, который творился в городах, ожидать можно всякого», – сказал он.

Гарбузов считает, что в случае победы Байдена обстановка будет более спокойной, потому что электорат Трампа, хотя и не уступает по массовости, но состоит из людей другой формации. «Электорат Трампа – жители городских окраин, белых районов, «сельской местности». Электорат демократов – городские жители», – пояснил он, и добавил, что сама среда обитания не позволяет сторонникам республиканцев организовать активный процесс, в то время как демократам проще в городах мобилизовать своих сторонников.

Напомним, выборы в США прошли накануне, 3 ноября. По общему количеству голосов, отданных за каждого из кандидатов, лидирует Байден. Он заручился поддержкой 72,1 млн избирателей (50,4%), Трамп – 68,64 млн (48%). Всего в выборах приняли участие около 160 млн человек (66% избирателей). Байден пока лидирует в 23 штатах, Трамп – в 27.

Штаб Трампа направил в суд требование остановить подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании. Команда действующего президента США утверждает, что его представителей не допустили к наблюдению за подсчетом голосов на некоторых участках в колеблющихся штатах. Адвокат Трампа Руди Джулиани вылетел в крупнейший город Пенсильвании Филадельфию и заявил о массовых нарушениях.

Стоит отметить, что в 2000 году объявление результатов выборов затянулось на месяц.

Москва, Мария Вяткина

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