Суд запретил Михаилу Меню пользоваться Интернетом и общаться с определенным кругом лиц

Аудитору Счетной палаты России Михаилу Меню, задержанному по уголовному делу о крупной растрате, избрана мера пресечения. Басманный суд Москвы до 18 января запретил ему общение с определенным кругом лиц, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений.

Кроме того, Меню нельзя пользоваться Интернетом и покидать место проживания за исключением ежедневных двухчасовых прогулок. Как сообщает «Интерфакс», о такой мере пресечения для него ходатайствовало следствие.

Президент РФ не вносил представления об увольнении Меня из Счетной палаты, поэтому он все еще является аудитором ведомства.

Как сообщал «Новый День», Михаила Меня задержали 18 ноября. Перед этим генпрокурор РФ Игорь Краснов получил от Совета Федерации согласие на снятие с него неприкосновенности в рамках расследования по уголовному делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в те годы, когда Мень являлся главой этого региона. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По информации «Интерфакса», аудитор провел ночь в изоляторе временного содержания ГУ МВД Москвы. Доказательства причастности Меня к хищению основаны на показаниях, которые против него дали его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники. По делу проходит также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

Следствие полагает, что похитить бюджетные деньги у Ивановской области решили бенефициары группы «Продо», которые убедили Меня помочь им. Средства выделялись для покрытия дефицита бюджета. В результате власти региона передали 700 млн рублей виде займа входящему в «Продо» ОАО «Ивановский бройлер», хотя компания не относилась к малому или среднему бизнесу, для которых были предназначены средства.

Сам Мень назвал свое преследование недоразумением. Вину он не признает.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.11.20

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