Чистый отток: россияне массово выводят деньги из банков

В России по данным на 1 ноября чистый отток средств из банков составил 1,5 трлн рублей. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), в этом году россияне перестали относиться к банковским вкладам как к инструменту накопления и сбережения денег – до конца года отток может увеличиться еще на 200-300 млрд рублей.

Как пишет РБК, на фоне снижения доходности россияне снимали деньги с валютных счетов: за десять месяцев вклады сократились на $9 млрд до $87,5 млрд. С учетом накопленных процентов и курсовой разницы отток в рублевом выражении составил 0,7 трлн рублей.

Еще около 700 млрд рублей в январе-октябре 2020 года были перенесены на эскроу-счета, которые используются для проектного финансирования застройщиков, уточнили в НРА. Кроме прочего, на ситуацию повлияла госпомощь – общая сумма выплат составила 290 млрд рублей, которые «осели» на текущих счетах.

Эксперты обратили внимание, что в целом поведение россиян на банковском рынке меняется. В то же время, как считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, часть клиентов вернут деньги в банки в 2021 году. Он пояснил, что многие в этом году «с энтузиазмом инвестировали», но неопытных инвесторов в основном привлекает высокая доходность российского рынка в последние годы. «Как только произойдет первая существенная коррекция или падение рынка, такие клиенты, получив первый значительный убыток, вероятно, снова вернутся в банковские инструменты», – пояснил он.

Напомним, согласно данным оперативной статистики ЦБ по ликвидности банковского сектора, за март-июнь объем «кэша» в обращении взлетел на 2 трлн рублей, до исторического рекорда в 12,431 трлн. К концу октября эта цифра выросла почти до 13 трлн рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

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