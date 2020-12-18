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Пятница, 18 декабря 2020, 18:08 мск

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Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, при принятии решения по ключевой ставке в будущем необходимо дополнительно оценить, как будет развиваться ситуация.

«Сейчас сложно дать утвердительный ответ на этот вопрос, – сообщила глава ЦБ РФ. – Если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий, то не исключаю, что могут быть основании для дополнительного движения вниз по ставке. Но такие основания могут и не сложиться».

Набиуллина также отметила, что основные усилия ЦБ РФ направлены на достижение инфляции на уровне 4%.

Ранее сегодня ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку 4,25% годовых.

Москва, Татьяна Дорофеева

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