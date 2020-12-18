Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, при принятии решения по ключевой ставке в будущем необходимо дополнительно оценить, как будет развиваться ситуация.

«Сейчас сложно дать утвердительный ответ на этот вопрос, – сообщила глава ЦБ РФ. – Если влияние разовых факторов будет быстро исчерпано и произойдет разворот в динамике инфляционных ожиданий, то не исключаю, что могут быть основании для дополнительного движения вниз по ставке. Но такие основания могут и не сложиться».

Набиуллина также отметила, что основные усилия ЦБ РФ направлены на достижение инфляции на уровне 4%.

Ранее сегодня ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку 4,25% годовых.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.20

«Капиталист до первого коронавируса»: рыночная экономика завела Россию в тупик. / Набиуллина заявила об опасности административного сдерживания цен. / Разборки на парковке «Москва-сити»: следователь подозревается в фальсификации доказательств. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»