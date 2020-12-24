Махинации при строительстве жилья: экс-глава Клинского района получил 15 лет «строгача» и многомиллионный штраф

Суд признал виновным экс-главу подмосковного Клинского района Александра Постриганя в коррупционных преступления и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 116 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, бывший чиновник признан виновным в совершении должностных преступлений при вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию, а также в получении взятки от руководителя коммерческой организации (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – 2 эпизода и ч.6 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что с 2012 по 2013 годы обвиняемый, являясь главой Клинского муниципального района, достоверно зная о выполнении работ на объектах капитального строительства не в полном объеме и допущенном несоответствии построенных объектов проектной документации, превышая свои полномочия, выдал разрешения на ввод шести многоквартирных домов, что повлекло существенное нарушение интересов общества и государства.

Вместе с тем, по данным СКР, Постригань в период с 2010 по 2011 годов от одного из застройщиков, строивших 12 многоквартирных домов, получил в качестве взятки строительные материалы, и ему были оказаны услуги имущественного характера на общую сумму не менее 20 млн рублей.

Бывший чиновник вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал.

В СКР также обратили внимание, что продолжается расследование еще одного уголовного дела в отношении Постриганя и его сообщников, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, присвоении и растрате, легализации имущества, добытого преступным путем. Так, в период работы в должности главы администрации Клинского района Постригань с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки, в результате чего был причинен ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 50 млн рублей.

Следствием приняты обеспечительные меры, направленные на возмещение материального ущерба, причиненного государству Постриганем. Следователем наложены аресты на множество объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и даже гостиница в Испании. По всем этим объектам в последующем судом по иску Генеральной прокуратуры РФ принято решение об обращении имущества Постриганя и аффилированных ему лиц общей стоимостью в 10 млрд рублей в доход государству.

Москва, Светлана Антонова

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