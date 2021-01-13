Снова стреляют: власти Нагорного Карабаха заявили о грубом нарушении перемирия

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о нарушении перемирия со стороны вооруженных сил Азербайджана. В результате стрельбы ранен карабахский военнослужащий.
«13 января в 12:00 в результате грубого нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия в направлении одного из постов Армии обороны НКР, расположенного в центральном направлении, огнестрельное ранение получил 20-летний военнослужащий Вардан Киракосян», – цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.
В ведомстве уточнили, что военнослужащий госпитализирован, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 13.01.21
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