Отток капитала из России увеличился почти в два раза

Чистый отток частного капитала из России, по предварительной оценке, в 2020 году оценивается в $47,8 млрд, что 2,2 в два раза больше, чем годом ранее, когда из страны было выведено $22,1 млрд. Согласно данным Банка России, эта ситуация связана с мерами по сокращению внешних обязательств.

«В отличие от ситуации 2019 года, когда существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами», – отмечается в материалах ЦБ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.01.21

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