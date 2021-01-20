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Среда, 20 января 2021, 14:53 мск

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Попался на взятке: задержан начальник антикоррупционного отдела полиции подмосковного Солнечногорска

В Подмосковье после получения взятки задержан и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Солнечногорску. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, операция была проведена при участии сотрудников Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, сотрудник органов внутренних дел получил через посредника взятку в сумме 250 тысяч рублей за непроведение процессуальной проверки и не привлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы. Подозреваемый был задержан с поличным оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области и УСБ ГУ МВД России по Московской области в момент получения денежных средств.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по п.п. «б,в» ч.5 ст.290 УК РФ и избрана мера пресечения.

Москва, Светлана Антонова

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