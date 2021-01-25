Россияне потребовали судить полицейского, ударившего ногой в живот 54-летнюю женщину

Московский муниципальный депутат Денис Шендерович опубликовал петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции, который ударил ногой в живот 54-летнюю женщину в Санкт-Петербурге. Пострадавшая в бессознательном состоянии была доставлена в больницу.

Петиция опубликована на популярном портале Change.org и адресована в Следственный комитет, генпрокуратуру и МВД РФ. Вопиющий случай необоснованной жестокости со стороны представителя ОМОН имеет признаки уголовного преступления, отмечает Шендерович.

«Мы считаем, что принесенные извинения не компенсируют причиненного вреда здоровью Маргариты Юдиной, – сказано в петиции. – А доводы полицейского про запотевшее забрало, из-за которого он, якобы, не видел кто впереди, являются ложью, поскольку на видео забрало его шлема было поднято».

Автор обращения напоминает, что схожие акты необоснованной жестокости полиции отмечались в 2017 году, когда московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой сломали зуб ударом в лицо. В 2019 году полицейские сломали ногу лежавшему на земле Константину Коновалову и разбили голову депутату Александре Парушиной.

«Требуем немедленного розыска сотрудника и привлечения его к уголовной ответственности с публикацией информации в СМИ о принятых мерах», – говорится в обращении.

Кроме того, как считает депутат, необходимо остановить обсуждение принятие нового закона о полиции, который расширяет полномочия сотрудников правоохранительных органов – учитывая их действия, «это приведет к росту необоснованного насилия и жестокости в отношении граждан и систематическому нарушению конституционных и гражданских прав».

Законопроект был разработан в МВД РФ и внесен в Госдуму правительством в мае прошлого года. В декабре нижняя палата парламента приняла его в первом чтении, срок принятия поправок установлен до 25 января.

Петиция была создана несколько часов назад, пока ее подписало около 900 пользователей.

Инцидент произошел 23 января в Санкт-Петербурге на несанкционированной акции. Судя по видео с места событий, женщина обратилась с вопросом к полицейским, которые вели молодого парня: «Зачем вы его схватили, ребята?», и тут же получила сильный удар ногой в живот от сотрудника правоохранительных органов. Жительница Петербурга отлетела к бордюру и закричала от боли. Позже пострадавшая была госпитализирована в реанимацию. Позднее в телеграм-каналах появилось видео извинений полицейского, который вместе с начальством явился в больницу с цветами. Он заявил, что у него запотело забрало, поэтому он не мог видеть, кто перед ним стоит. Однако в ролике с акции видно, что забрало у омоновца поднято, а голос 54-летней женщины явственно свидетельствует о ее возрасте.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.01.21

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