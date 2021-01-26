«Дело должно иметь законный ход»: пострадавшая от удара силовика в Петербурге обратится в СКР

Жительница города Луга Ленобласти Маргарита Юдина, которую сотрудник полиции ударил ногой в живот во время несанкционированной акции в Петербурге, собирается обратиться в Следственный комитет по поводу инцидента. Об этом женщина сообщила журналистам.

«Ко мне не приходили, чтобы взять показания, приходили полицейские только с просьбой простить своего сотрудника», – рассказала пострадавшая «Новой газете». По ее словам, «нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический». «Поэтому я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня», – подчеркнула женщина.

Напомним, инцидент произошел 23 января на несогласованной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. 54-летняя женщина обратилась с вопросом к правоохранителям, которые вели молодого парня: «Зачем вы его схватили, ребята?», и в ответ получила сильный удар ногой в живот от полицейского. Юдина ударилась головой об асфальт. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Ролик с инцидентом, произошедшим на Площади Восстания, опубликовали СМИ.

Позднее в телеграм-каналах появилось видео извинений полицейского, который вместе с начальством явился в больницу с цветами. Страж правопорядка заявил, что у него запотело забрало, поэтому он не мог видеть, кто перед ним стоит. Однако на видео с акции видно, что забрало у омоновца поднято, а голос женщины четко свидетельствует о ее возрасте.

Юдина простила правоохранителя, но потом пожалела о своем решении. В интервью изданию 47news женщина рассказала, что ее «целый день» просили простить силовика, который ударил ее ногой. «За него целый день просили, – отметила она. – Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший». «Вообще, я человек мягкий – простила», – призналась Юдина, добавив, что «надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу».

Ранее на портале Change.org была опубликована петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции, который ударил ногой Маргариту Юдину. Обращение адресовано в Следственный комитет, генпрокуратуру и МВД РФ.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что проводят проверку по факту инцидента с женщиной на протестной акции.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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