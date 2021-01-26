Депутат-единоросс отозвал запросы о наказании полицейского, пнувшего женщину в живот

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и генпрокурору о привлечении к уголовной ответственности полицейского, который пнул в живот 54-летнюю женщину в ходе несанкционированной субботней акции в Петербурге. Об этом парламентарий сообщил в своем твиттере. По его словам, он принял это решение после разговора с руководством МВД и прокуратуры.

Депутат направил запросы о наказании силовика в понедельник, 25 января, но спустя сутки передумал.

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – пояснил народный избранник.

Кроме того, Хинштейн заявил, что «организаторы новых майданов» сейчас пытаются опорочить силовиков, «изображая их палачами и карателями», что «вдвойне опасно».

«Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предает и сдает людей в погонах. Оплошность одного бойца не должна бросать тень на всех», – резюмировал парламентарий-единоросс.

Хинштейн при этом вступился за контрактника 55-й дивизии Росгвардии, который поддержал в соцсетях поступок петербургского полицейского. Депутат заявил, что будет просить руководство Росгвардии, чтобы 20-летнего силовика не увольняли.

Напомним, инцидент произошел 23 января на несанкционированной акции в поддержку Навального. 54-летняя женщина получила сильный удар ногой в живот от полицейского после того, как поинтересовалась у правоохранителей, которые вели парня, почему они его задержали. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию.

Позднее в телеграм-каналах появилось видео извинений полицейского, который вместе с начальством пришел в больницу с цветами. Силовик заявил, что у него запотело забрало, поэтому он не мог видеть, кто перед ним стоит. Однако на видео с акции видно, что забрало у омоновца поднято.

Пострадавшая простила правоохранителя, но потом пожалела о своем решении. Женщина заявила, что намерена обратиться в Следственный комитет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.01.21

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