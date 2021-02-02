«Реальный организационный сбой»: полиция не справилась с огромным числом задержанных на акциях протеста – СПЧ требует проверки

Многочисленные инциденты с нарушением прав граждан на акциях протеста 31 января привлекли внимание Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Как сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, по данным фактам организована проверка.

«Сообщения были о том, что люди не размещены, находятся в автозаках. Широко информация распространилась. Произошла существенная задержка: активисты сначала размещались в Москве, потом они были в суде, их приговорил к наказанию, потом их перевезли в спецприемник временного содержания для иностранцев. Он находится в деревне Сахарово. И он оказался не готов к приему такого большого количества людей. Там произошел реальный организационный сбой», – пояснил Фадеев.

При этом глава СПЧ обратил внимание, что в результате граждане были вынуждены находиться в автобусах в течение ночи. «Три автобуса с людьми. Сейчас все они сейчас находятся в тепле, им предоставлены горячее питание – долгое время они были без еды», – уточнил он.

«По сигналу СПЧ будет проведена служебная проверка, почему получилось так. Я надеюсь, что проверка даст результат. Надеюсь, что таких эпизодов не будет. Это неправильно. Даже если люди наказаны, есть регламенты и нужно жестко соблюдать их и требовать от МВД жесткого соблюдения регламента», – заключил Фадеев.

Напомним, ранее в СМИ появилось видеообращение из автозака, в котором задержанные в Москве на воскресной несанкционированной акции заявили о «бесчеловечных условиях», в которых они вынуждены находиться, и попросили помощи.

В Москве по итогам несогласованной воскресной акции протеста, по последним данным «ОВД-Инфо», было задержано 1908 человек. Еще около двух десятков человек обратились за помощью к врачам.

Стоит отметить, что сегодня задержания продолжаются. Сегодня около Мосгорсуда несколько автозаков с задержанными, среди которых оказались, как минимум четыре журналиста, уехали в столичные ОВД. В Мосгорсуде сегодня проходит выездное заседание Симоновского суда по ходатайству УФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Москва, Александра Быстрицкая

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