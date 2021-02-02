«Все уже не в автобусах, а в помещении»: задержанных на акции протеста наконец выпустили из автозаков

В спецприемнике в деревне Сахарово в Новой Москве сейчас находятся около 400 задержанных в столице на несанкционированной воскресной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в своем телеграм-канале. По ее данным, их уже выпустили из автозаков.

«В спецприемнике в Сахарово (Вороново) сейчас около 400 человек. 60 сегодня освобождаются. По словам начальника, все уже не в автобусах, а в помещении», – написала правозащитница.

В свою очередь, столичный полицейский главк сообщил, что задержанных 31 января разместили в спецприемниках. «Все участники несанкционированного мероприятия, имевшего место 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан. Указанные лица в установленном порядке обеспечены питьем и горячим питанием», – говорится в сообщении.

«При рассмотрении полноты принятых мер в процессе исполнения процедуры оформления граждан в специализированное учреждение будет дана оценка», – добавили в ГУ МВД по Москве.

Ранее сегодня в СМИ появилось видеообращение из автозака, в котором задержанные в Москве на несанкционированной акции 31 января заявили о «бесчеловечных условиях», в которых они вынуждены находиться, и попросили помощи. «С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет», – говорится в обращении. Задержанные потребовали от СПЧ, ГУВД Москвы, Генпрокуратуры «немедленно прекратить данные издевательства».

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что по данному факту после сигнала СПЧ проводится служебная проверка. По его словам, в спецприемнике в Захарово произошел «реальный организационный сбой» – он оказался не готов к приему такого большого количества людей. В итоге люди были вынуждены находиться в трех автобусах в течение ночи. «Сейчас все они сейчас находятся в тепле, им предоставлены горячее питание – долгое время они были без еды», – заверил он.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что видели сообщения в СМИ об издевательствах над задержанными. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «здесь нужно конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры».

В Москве по итогам несогласованной воскресной акции протеста, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 1908 человек. Еще почти 20 человек обратились за помощью к врачам.

Москва, Наталья Петрова

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