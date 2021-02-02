«Нам не дают еды и воды, не водят в туалет»: задержанные 31 января записали обращение из автозака с просьбой о помощи

Задержанные в Москве на воскресной несанкционированной акции в защиту Алексея Навального записали видеообращение из автозака, в котором заявили о «бесчеловечных условиях», в которых они вынуждены находиться, и попросили помощи.

Людей держат в автозаке возле Центра временного содержания иностранцев в деревне Сахарово. По их словам, рядом в очереди в спецприемник находятся другие автобусы с задержанными 31 января. Обращение, как заявляют его авторы, было записано сегодня в 6 часов утра, и опубликовано в телеграм-канале правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

«С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли в изолятор для мигрантов в деревне Сахарово, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными», – утверждается в обращении.

«Мы требуем от СПЧ, ГУВД Москвы, Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательства», – заявили его авторы.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев завил, что члены СПЧ уже занимаются данным вопросом. «Пытаемся выяснить, что и как, почему так происходит», – цитирует Фадеева издание «Подъем». «Через час – полтора буду понимать, что происходит, и как мы сможем им помочь», – добавил глава СПЧ.

В Москве по итогам несогласованной воскресной акции протеста в поддержку Навального, по последним данным «ОВД-Инфо», было задержано 1908 человек. Еще около двух десятков человек обратились за помощью к врачам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.02.21

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