Жизнь взаймы: в ЦБ подсчитал, сколько россияне тратят на кредиты

Россияне тратят до половины и более зарплаты на платежи по потребительским кредитам. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова.

«В четвертом квартале 2020 года средний уровень долговой нагрузки по необеспеченным кредитам составил 61%, по ипотеке – 56%», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Представитель ЦБ отметила, что доля ипотечных кредитов, выданных закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале до 19% в третьем квартале. При этом Данилова признала, что в последние три месяца 2020 года доля таких кредитов выросла до 22%. «Это может быть связано с тем, что это более крупные кредиты и банки более консервативны при их предоставлении, кроме того, именно в этом сегменте банки в первую очередь совершенствуют расчет ПДН», – считает она.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году в России зафиксирован абсолютный рекорд по выдаче ипотеки: россияне взяли 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Беспрецедентный рост ипотечного кредитования в компании объяснили как снижением ставок по рыночным кредитам, так и запуском льготной ипотечной программы на новостройки под 6,5%. При этом рекордный рост ипотеки, считают в «Дом.РФ», не привел к образованию «пузыря».

Согласно данным ЦБ, в декабре задолженность россиян по жилищным кредитам выросла на 1,7%, превысив отметку в 9,1 трлн рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.02.21

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