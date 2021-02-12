Потенциал для мягкой политики исчерпан: Банк России повысил прогноз цен на нефть и заявил об ожидаемом росте экономики

ЦБ РФ повысил прогноз цен на нефть с 45 до 50 долларов за баррель на 2021 и 2022 годы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По обновленному прогнозу, экономика в России будет расти темпами 2,5 – 3% в 2022 году, и 2-3% в 2023-м.

Согласно расчетам ЦБ, восстановление экономики в развитых странах усилит внешний спрос на товары российского экспорта. «Поэтому мы увеличили прогноз цен на нефть с 45 до 50 долларов за баррель на 2021 и 2022 годы. Вместе с тем, учитывая высокую неопределенность, связанную с возможной динамикой пандемии, наш прогноз остается консервативным, – заявила Набиуллина. – Более быстрое восстановление спроса на нефть, по нашим оценкам, может в большей степени транслироваться в рост объемов добычи, а не цен на нефть».

Как полагает Банк России, экономика будет расти темпами 2,5-3% в 2022 году, и 2-3% в 2023-м. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики, инфляция вернется к цели в конце этого года и будет сохраняться вблизи 4% в дальнейшем», – сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, на прогнозном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. К первым относится возможный рост цен на мировых товарных рынках, эпидемическая ситуация, высокие инфляционные ожидания и точечные всплески цен в отдельных сегментах. Другую группу рисков составляют дезинфляционные факторы – нормализация бюджетной политики может иметь влияние на конечный спрос. При этом сохраняется неопределенность относительно потребительского поведения, а после открытия границ спрос очевидно переориентируется на зарубежный туризм.

«Мы считаем потенциал для мягкой денежно-кредитной политики исчерпанным. Ее дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики», – заключила глава Банка России, отметив, что в базовом сценарии возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет происходить постепенно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.21

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