Коллапс в нефтегазовой отрасли, металлургии, авиа- и автопроме: что ждет Россию после разрыва отношений с ЕС

В случае реального разрыва отношений между РФ и Евросоюзом, о котором все чаще упоминает российское руководство, экономике России будет нанесен колоссальный ущерб. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев. При этом эксперт выразил уверенность, что ЕС вряд ли решится на такой шаг, несмотря на санкционную риторику.

«Евросоюз продолжает санкционную риторику уже давно. И если будут введены новые санкции, считаю, они будут адресными, персональными», – сказал он.

По оценке эксперта, полный разрыв отношений практически грозит катастрофой для отечественной экономики. «Не считаю, что возможен полный разрыв отношений с ЕС. Для этого нужно, чтобы ЕС ввел такие ограничения и санкции, которые коснулись бы наиболее чувствительных секторов, направлений и проблемных точек экономики РФ. К примеру, ограничение на госдолг, т.е. могут запретить своим инвесторам участвовать в первичных размещениях валютных госбумаг РФ. Кроме того, в случае разрыва отношений под удар может попасть ряд нефтяных компаний, которые экспортируют в США нефтепродукты. Газпром может испытать проблемы при поставках газа в ЕС, несмотря на заявления о продолжении проекта «Северный поток-2», – пояснил экономист.

«К тому в РФ работают ряд иностранных нефтяных компаний, например BP. Пока санкции на нее не действуют, но возможно в дальнейшем ей могут запретить поставки техники для энергетического сектора. Это сильно осложнит планы BP добывать нефть в Арктике и добывать сланцевый газ», – добавил Алиев.

По его оценке, в случае негативного развития событий пострадать может также российская авиаотрасль, металлургия, автопром. «Запад может ограничить и отказаться принимать рейсы российских авиаперевозчиков, особенно государственных. Для авиаотрасли это может дополнительной ношей после закрытия международных рейсов во время пандемии. Авиакомпании еще не оправились от этого. Может пострадать и металлургия, так как если дойдут до Boeing, то ей придется искать замену российскому титану, например. Если США смогут продавить Германию и заставить ее изменить свою политику с РФ на более жесткую, то возможно начнутся проблемы в автомобильной промышленности РФ», – отметил эксперт.

Как полагает Алиев, автомобильная промышленность и так может значительно пострадать, если Германия присоединится к другим странам и ограничит поставки комплектующих.

В то же время экономист выразил надежду, что Европейский союз не пойдет на такие меры, так как они будут негативно сказываться и на интересах инвесторов из стран ЕС.

Как сообщал «Новый День», накануне глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Евросоюз в сознательном и последовательном разрыве отношений с Россией. Ранее министр заявлял, что России готова к разрыву отношений с ЕС. «Исходим из того, что мы готовы», – сказал министр, отметив, что для этого есть важное условие. «В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», – пояснил Лавров.

В настоящее время в ЕС началось обсуждение новых антироссийских санкций.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.02.21

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