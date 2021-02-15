Лавров обвинил ЕС в последовательном разрыве отношений с Москвой

Европейский союз по собственной инициативе последовательно разрывает отношения с Россией. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в Санкт-Петербурге по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

«В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС», – сказал он, комментируя свое недавнее заявление, что Россия при необходимости готова к разрыву отношений с ЕС.

По словам Лаврова, «своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией, под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша» (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»).

Впоследствии, отметил Лавров, «оппозиция наплевала на эти подписи». «Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза», – пояснил он.

«Известно, как Евросоюз взирал, по большому счету безучастно, на нападки, которым подверглись жители Крыма и востока Украины со стороны пришедших к власти ультрарадикалов и неонацистов», – отметил также министр, обратив внимание, что вину за все происходящее «Евросоюз свалил на РФ».

«Евросоюз последовательно разрушил все без исключения механизмы, которые существовали на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, включая саммиты, которые проводились дважды в год, включая ежегодные встречи правительства РФ с еврокомиссарами», – сказал Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил о свертывании работы над четырьмя общими пространствами, прекращении деятельности секторальных комиссий. «Все это разрушено, и повторю – не нами», – констатировал он, отметив, что сейчас контакты России с Евросоюзом как с организацией «спорадические», сводятся либо к ситуации с поставками углеводородов, либо к вопросам внешней политики.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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