Центробанк заявил, что россияне адаптировалась к пандемии

Жители России и бизнес-сообщество адаптировались к вызовам пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Итоги четвертого квартала показывают, что и население, и бизнес в гораздо большей мере приспособились, адаптировались к жизни в условиях эпидемической ситуации. То есть риск повторного спада в случае даже затяжной пандемии значительно уменьшился, а это было источником дезинфляционного риска на этот год», – цитирует его слова «Интерфакс».

Заботкин очень оптимистично оценил нынешнюю ситуацию. По его мнению, проинфляционные и дезинфляционные риски сейчас сбалансированы, а вероятность затяжной пандемии тоже постепенно снижается «по мере прогресса иммунизации и демонстрации высокой эффективности вакцин».

Напомним, сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки в течение ближайших трех лет на фоне роста инфляции. Напомним, годовая инфляция в январе текущего года составила 5,2%, что оказалось выше прогнозируемого уровня в 3,7-4,2%.

Как сообщал «Новый День», в конце 2020 года ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников допустил, что в 2021 году в России будет небольшой положительный «отскок» в экономике, но далее страну ждет «ловушка» 2022 года с дальнейшей стагнацией. «Она (ловушка) заключается в том, что мы восстанавливаемся в той же самой экономической структуре, как по поставу отраслей и их удельному весу, так и по самому главному – по совокупности условий ведения бизнеса и мотивации к инвестициям. И мы получаем отскок «дохлой кошки» в 2021-м, а, начиная с 2022-го, начинаем плавно сползать», – отмечал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.02.21

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