СКР настаивает на аресте зампрокурора Москвы

Сегодня в Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство об аресте заместителя прокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении особо крупной взятки, ранее фамилию прокурора называли в связи с уголовным делом начальника управления ФТС Александра Кизлыка.

Ходатайство об аресте Листопада в суд направило главное следственное управление СКР, пишет «Коммерсант». Зампрокурора Москвы обвиняют по ч.3 ст. 285 (злоупотребление полномочиями) и ч.6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере). Согласно данным на сайте суда, заседание по рассмотрению ходатайства было назначено на 9 часов утра.

Со ссылкой на собственные источники издание пишет, что Листопад ранее был фигурантом другого уголовного дела, в котором обвиняемым в аналогичных преступлениях являлся начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александр Кизлык. Следствие полагает, что Листопад помогал нарушителям, задержанным подчиненными Кизлыка, получать минимальные суммы штрафов. Изъятые незадекларированные деньги при этом им возвращались. У Кизлыка с супругой по иску Генпрокуратуры уже конфискованы активы на 150 млн рублей, дело генерал-лейтенанта находится в суде.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.03.21

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