Военное присутствие Соединенных Штатов в разных странах ведет к обострению ситуации. Увеличение количества военных баз на Ближнем Востоке привело к повышению активности террористов в этом регионе и мире в целом.

После Второй мировой войны Пентагон распространил свое военное присутствие практически на все страны, которые не входили в зону интересов СССР. Но колоссальные траты на содержание зарубежных баз и отсутствие желаемого результата вынуждает задуматься о целесообразности выбранной стратегии. Об этом пишет американское издание USA Today.

Присутствие американских военных в Ираке дало обратный эффект. После вторжения Пентагона для борьбы с террористами там произошел всплеск активности боевиков. Такого мнения придерживается американский чиновник, который был гражданским подрядчиком переходного правительства Ирака после вторжения США в 2003 году. Он согласился дать интервью американскому СМИ на условиях анонимности из-за занимаемой сейчас государственной должности.

«Для меня угроза национальной безопасности – это экзистенциальная угроза моей родине. На самом деле, как я видел, присутствие США, например, в Ираке лишь усугубило угрозу родине», – заявил он.

По словам собеседника издания, вопреки заявленным планам по объединению страны, американцы только усугубили ситуацию. Он напомнил множество сообщений об отвратительном поведении солдат армии США в Ираке, включая пытки заключенных и подозрения в терроризме. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно такие действия представителей Пентагона привели к подъему «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ – террористическая организация запрещена в России) в Сирии и Ираке.

Действия США в Сирии также далеки от озвученных Вашингтоном планов. С 2014 года американцы закрепились на территории арабской страны якобы для борьбы с ИГ, но к 2020 году эта террористическая организация была полностью разгромлена усилиями правительственных сил САР и российских ВКС. Также немаловажную роль в освобождении территории страны от радикалов сыграла «ЧВК Вагнера».

Сейчас американские военные под прикрытием борьбы с несуществующим ИГ (запрещена в РФ) наладили теневой бизнес по торговле нефтью. Для организации контрабанды привлекаются члены местных бандформирований.

Вашингтон – Москва, Светлана Антонова

Вашингтон – Москва. Другие новости 02.03.21

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