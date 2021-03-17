«Это истерика от бессилия!» Спикер Госдумы прокомментировал скандальное заявление Байдена

Сегодняшнее заявление президента США Джо Байдена, который назвал главу российского государства Владимира Путина убийцей, находится «вне здравого смысла». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такие высказывания недопустимы, поскольку оскорбляют граждан России, которые сделали выбор и поддерживают своего президента.

«Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали. Говорить так о нашем главе государства никому не позволено», – подчеркнул спикер Госдумы.

«Объяснение этому можно найти только одно: все, что делают США для создания проблем нашей стране, – санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела – все провалилось. Это истерика от бессилия», – констатировал Володин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.03.21

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