Центробанк: Рост цен на недвижимость ужесточит условия ипотеки

Банк России может ужесточить условия по ипотечным кредитам в случае ускоренного роста стоимости жилых квадратных метров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию», – сказала она.

По данным ЦБ, в 2020 году цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 12%. Годовой темп прироста ипотечного кредитования остается высоким и по кредитам в рублях составляет 22%. Несмотря на ускоренный рост, стандарты кредитования изменились незначительно. По словам главы Центробанка, в случае дальнейшего ускорения цен на недвижимость Банк России может рассмотреть вопрос об ужесточении мер по ипотечным кредитам.

Что касается программы льготной ипотеки, то, по мнению Набиуллиной, продлить ее можно максимум до конца 2021 года и только для некоторых регионов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.03.21

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