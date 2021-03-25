В России готовятся ввести «зеленую ипотеку»

В России планируется создать ипотеку на «зеленое» жилье с высоким уровнем энергоэффективности. Как сообщил первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, займы будут предоставляться гражданам на льготных условиях.

«Изменение условий жизни граждан невозможно без жилищного вопроса. Поэтому дома, квартиры тоже должны строиться по-другому, из других материалов. Но это не быстрый процесс, потому что от проектирования дома до ключей, которые получает владелец квартиры, проходит несколько лет», – цитируют его слова «Ведомости».

По словам Швецова, в 2021 году будут определены характеристики зеленых квартир, после чего станет возможным появление зеленой ипотеки. «Это стимулирует застройщиков переделывать свои бизнес-процессы и включать компоненты зеленого дома. Если население будет предъявлять спрос на зеленую недвижимость, а государство будет субсидировать зеленую ипотеку, строительным компаниям будет выгодно производить зеленую продукцию», – считает он.

Швецов также отметил, что критерии «зеленой ипотеки» будут сходны с международными и добавил, что в Европе зеленой ипотекой называются кредиты, выдаваемые на покупку недвижимости с высоким уровнем энергоэффективности и на ремонт старого жилья с целью увеличения его энергоэффективности. Предполагается, что спрос на зеленую ипотеку в первую очередь возникнет со стороны молодежи.

Напомним, в январе 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о планах введения ипотеки на возведение деревянных домов. Предполагается, что эта мера должна помочь развитию лесной отрасли. «Мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», – сказала Абрамченко.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.03.21

Власти определили предельную цену на третью российскую вакцину от Covid-19. / Сербия первой в Южной Европе начнет производство российской вакцины от коронавируса. / Мир преодолел пик пандемии: локальные всплески заболеваемости еще возможны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»