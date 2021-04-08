«Мы для них ресурсы»: США решают свои проблемы за счет России

США решают свои социально-экономические проблемы за счет России, считая ее сырьевым ресурсом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, сейчас Соединенные штаты могут повлиять, в том числе, на обострение конфликта в Донбассе.

«Администрация Байдена настолько безответственна, настолько цинична, что она может допустить военный конфликт на границах России и таким образом вызвать санкции. Когда Украина применит оружие и создаст кризис новый, обострение, США обвинят во всем виновной, естественно, Российскую Федерацию и попытаются втянуть страны ЕС, чтобы сорвать решение проекта «Северный поток – 2» и постараются сделать так, чтобы торговля России с европейским рынком тоже сократилась под влиянием этих политических решений, которые они будут, в свою очередь, навязывать», – считает эксперт.

При этом Колташов назвал такую стратегию США «самой подходящей с их точки зрения». «Здесь существуют огромные шансы на провал американцев, но, тем не менее, их внутренние проблемы так велики, что они постараются решить их через нас. Ведь мы для них не просто какое-то государство где-то вдалеке, которое развивается самостоятельно. Мы для них ресурсы. Ресурсы, которые они хотели бы взять и использовать для решения собственных внутренних проблем», – пояснил он.

Колташов обратил внимание, США «находятся сейчас в тяжелейшей социально-экономической ситуации и без многотриллионных вливаний эта ситуация может только ухудшаться». «В 20-м году они пережили катастрофу, которую считали для себя, видимо, невозможной. И рост безработицы до пика Великой депрессии, причем – на этой отметке в районе 25% реальная безработица оказалась за несколько месяцев, не за несколько лет, как во время Великой депрессии – кризиса 1929-1933 годов, а прямо стремительно. И это показало, что американская так называемая новая экономика, постиндустриальная экономика, экономика смыслов, экономика интеллектуальной собственности и нематериальных продуктов – это все красивые слова. Но при этом сама экономика чрезвычайно уязвима, рынок чрезвычайно уязвим, и американское государство перегружено долгами», – пояснил Колташов.

«Вот почему они нас не любят. Мы пытаемся искать причину в себе, что-то мы сделали не так. У нас некоторые либеральные оппозиционеры говорят, а вот Крым бы не взяли, тогда бы нас Америка любила, или, Донбассу б не помогли, вот бы нас Соединенные штаты тогда приласкали. На самом деле, конечно, не так. Если вспомнить, еще в 2013 году, когда была подготовка к Олимпиаде в Сочи, США выстраивали такую антироссийскую кампанию. То есть, они для себя определились очень рано с этим. Естественно, дурное отношение к нам является частью их дурного отношения к Китаю. Трамп здесь просто пытался сманеврировать – больше давления оказать на Китай, и для нас это было неплохо. Но команда Байдена считает, что, конечно, давление на Китай замечательно, но на Россию нужно надавить как можно сильнее», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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