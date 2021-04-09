Освобожденная в США россиянка Мира Тэрада в ближайшее время вернется на родину

Россиянка Мира Тэрада (урожденная Оксана Вовк), которую незаконно удерживают в США с конца января этого года, в ближайшие дни вернется в Россию, сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на свои источники.

Девушка была задержана в Финляндии в 2018 году по запросу США. Интерпол выдал ордер на ее арест по обвинению в причастности к отмыванию денег и распространении наркотиков. После полугода в финской тюрьме она была экстрадирована в Штаты, и в 2020 году приговорена к 2,5 годам заключения.

Все это время как сами обвинения, так и отношение к россиянке вызывало вопросы. В ходе следствия выяснилось, что противозаконной деятельностью занимался муж Миры, гражданин США Алет Тэрада, который принуждал супругу к содействию при помощи насилия и угроз. Он не только избивал россиянку, в том числе посторонними предметами, но даже нанес ей огнестрельное ранение.

Кроме того, как утверждает Мира, она не имела информации о том, что компания ее супруга имеет отношение к отмыванию денег. Поводом для обвинений стал тот факт, что она пользовалась счетами мужа для оплаты некоторых услуг.

Условия содержания как в Финляндии, так и в США были ужасны – сначала Миру держали в мужском изоляторе, у девушки не было доступа к лекарствам, были проблемы с питанием и теплыми вещами утверждает мать Миры Светлана Рогожина. В депортационном центре, где Тэрада провела последние два месяца, и вовсе могли отключить воду, электричество и отопление, а больных людей не изолировали от здоровых сообщила Рогожина.

Причины, по которым россиянку удерживали в США уже после освобождения в таких условиях – бюрократия. Якобы американские власти утеряли ее документы, что и вызвало задержку. В данный момент все проблемы решены и Мира Тэрада наконец может вернуться на родину в ближайшее время.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 09.04.21

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