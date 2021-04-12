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Понедельник, 12 апреля 2021, 14:06 мск

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Закрытие Турции: Кремль «перевел стрелки» на правительство

Кремль уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном ограничении авиасообщения с Турцией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема находится в компетенции правительства.

«Ничего здесь не могу сказать. Могу только переадресовать в правительство, потому что с учетом развития этой пандемической ситуации именно там принимаются решения, в нашем штабе», – цитирует его слова «Интерфакс».

Напомним, по данным международного статистического бюро Worldometer на 8 апреля, в Турции зафиксировано 3,6 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 32,9 тысяч – с летальным исходом. 8 апреля число заболевших в стране за день составило 55,9 тысяч, что стало максимумом с начала пандемии. Власти ввели в 58 провинциях комендантский час даже в выходные, а в будни покидать дома запрещено с 21:00 до 5:00. В ресторанах разрешена загрузка не более 50%, а с 9 вечера до 5 утра – работа только навынос. С 13 апреля по 12 мая из-за наступления Рамадана предприятия общественного питания не смогут обслуживать посетителей в помещениях и будут работать только навынос, а магазины (кроме продуктовых) будут закрыты.

В пятницу, 9 апреля, источники сообщили, что оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом обсуждает приостановку регулярных рейсов в Турцию на месяц. Официального подтверждения этой информации не было.

Москва, Александра Быстрицкая

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Метки / Турция

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