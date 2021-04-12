Транзит власти в России отменяется: возможна только ротация

Так называемый транзит власти в России невозможен: может быть только ротация внутри системы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политтехнолог, председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества Леонид Давыдов, выступая сегодня на площадке экспертного клуба «Давыдов.Индекс». По его словам, при обсуждении сценариев передачи власти действующего главы государства произошла подмена понятий.

«Люди, которые пишут все время о транзите, они не совсем понимают, о чем идет речь. Они подменяют понятия. Транзит – это другая система, это когда одна система передает власть другой системе. Транзит – это, когда от более «закрепощенного», скажем, государства власть передается менее «закрепощенному» в кавычках. Вот это транзит», – пояснил эксперт.

Давыдов подчеркнул, в России возможна только кадровая ротация внутри системы. «В условиях нашей системы никакого транзита быть не может. Может быть только ротация внутри системы. Либо это будет уже другая система… Это то же самое, что губернатор пересел на место полпреда, полпред пересел на место губернатора и так далее. Как в 8-м году, это же была классическая ротация, и в 12-м году была классическая ротация. И дальше можно ожидать только ротацию», – считает Давыдов.

Что касается ротации региональной, то последние перестановки в губернаторском корпусе эксперт не привязывает к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму. «Это не было связано с думской кампанией. Это внутрисистемные игры, вот и все. Как мы любим – башни, подъезды, еще как-то там, группы – это внутривидовая борьба просто. Она напрямую к выборам в Госдуму не имеет отношения», – подчеркнул эксперт.

«При современном устройстве российской власти от губернатора мало что зависит. Здесь нивелирующая такая история, губернаторы, скорее, медиаторы нежели управленцы в том смысле, что они субъектны. Они, так скажем, малосубъектны. Это больше винтики системы. Поэтому считать, что они ух – на лихом коне впереди и решают вопросы, защищают территорию и так далее, конечно так сказать, безусловно, нельзя», – подытожил Давыдов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.04.21

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