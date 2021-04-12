Американское правосудие уничтожено – Евгений Пригожин

ФБР ограничило подачу заявлений от санкционных лиц, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Жалобы в Федеральное бюро расследований принимаются только в случае их отправки по почте или факсу. При этом вводится ограничение на подачу таких документов. Это диктуется двумя законами США: о свободе информации и о неприкосновенности частной жизни. В пресс-службе «Конкорда» уточнили, что нововведения призваны не допустить обращения в ФБР лиц, попавших под санкции США.

В марте 2021 года Евгений Пригожин, опираясь на два федеральных американских закона, обратился в ФБР. Он потребовал предоставить все имеющиеся в распоряжении ведомства документы, касающиеся его личности.

Пригожин даже изъявил намерение компенсировать затраты ФБР на изготовление копий соответствующих бумаг. Речь шла о сумме в 250 тыс. долларов США.

Предприниматель дал комментарии и по нынешней ситуации, подтвердив, что не может отправить в ФБР ни одного сообщения. «Это означает, что американское правосудие не просто рухнуло, оно полностью уничтожено», – добавил Пригожин.

Ранее петербургский предприниматель потребовал от главы ФБР Кристофера Рэя удалить с сайта предложение о вознаграждении за сведения о его местоположении.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 12.04.21

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