«Все будет хорошо!..» Россию загоняют под «железный занавес»

Россию стремительно загоняют под «железный занавес». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили эксперты, комментируя возможное отключение в РФ платежных систем MasterCard и Visa. По их оценке, фактически страна может лишиться возможности принимать иностранных туристов, но при этом будут ограничены возможности для вывода капитала из страны.

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, начальник аналитического управления, член совета директоров Банка «БКФ» Максим Осадчий отметил, что россиянам не стоит беспокоиться за свои средства, которые у них есть на картах Visa и MasterCard. «Со средствами в российских банках ничего не произойдёт. Карты окажутся заблокированными и не будут работать. Мы наблюдали эту ситуацию в 2014 году сразу после крымских событий. Тогда они заблокировали операции по картам, выпущенным российскими банками «Россия» и СМП, и еще банков, которые входили в группы. Люди сняли деньги со своих счетов», – пояснил он.

«К моему счету привязаны карта MasterCard и Visa, и «МИР». Я, находясь в России, не почувствую ничего, кроме того, что не сумею оплачивать на Ebay», – уточнил Осадчий.

По его словам, сейчас страшилки об отключении зарубежных платежных систем в большей степени являются сообщением для MasterCard и Visa. «Россия более-менее готова к отключению MasterCard и Visa. Просто статистика: в России чуть больше 300 млн карт. По третям делился MasterCard, Visa и «МИР». У «МИРа» около 100 млн карт. Нарастить недостающий объем, закрыть все 146 млн населения – это вопрос нескольких месяцев. Есть экономические неактивное население. Кампания, которая началась примерно с месяц назад, что нам отключат в рамках санкций от международных систем, истерический вой в наших СМИ адресуются MasterCard и Visa: «Давайте, быстренько лоббируйте смягчение санкций по отношению к России!» – отметил Осадчий.

«Основные проблемы, что «МИР» может рассчитываться только на территории РФ или дружественных стран. Это будет позитивно с точки зрения нашего баланса – отток капитала снизится. Когда начнут вводить ограничения и закрывать... маятник начал качаться в сторону Советского Союза. В СССР был «железный занавес»… Все будет хорошо!» – сказал Осадчий.

Экономический обозреватель Грег Вайнер в этой связи со своей стороны отметил, что, если платежные системы перестанут работать в РФ, въездной туризм в стране умрет. «Как только турист поймет, что у РФ проблема с Visa и MasterCard, поездка в Россию будет отменена мгновенно. Внутренний туризм просто умрет. Сюда никто не повезет пачку денег, особенно, с той репутацией, которая у нас есть в СМИ», – сказал он.

При этом эксперт выразил сомнение, что Visa и MasterCard действительно будут отключены. «Visa и MasterCard – это удар по массовому российскому потребителю. США никогда не собрались ударять по гражданскому населению. Конечно, Visa и MasterCard могут быть частью санкций, но я думаю, что они не будут закрываться, если что-то будет, скорее Swift, хотя тоже сомнения. Swift – это банки, корпоративные организации, бизнес», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова заявила, что отключение ограничение Visa и MasterCard может быть связано не только с санкциями, но и с внутренней политикой РФ.

«Тотальная цифровизация, построение новой системы в России, которая предполагает тотальный контроль над расходами и доходами граждан, в обязательном порядке должна строиться на своей платёжной системе. Когда возникли первые ограничения в связи с введением санкций, такую систему начали активно развивается. Эта система – «МИР», – сказала эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

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