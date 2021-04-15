«Тотальный контроль над расходами и доходами»: отключение Visa и MasterCard в РФ – не только про санкции, но и про внутреннюю политику

В России в ближайшее время вполне возможна остановка работы платежных систем Visa и MasterCard. Как считает доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова, это связано не только с западными антироссийскими санкциями, но и укладывается в канву внутренней политики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве эксперт обратила внимание, что ситуация с международными платежными системами гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

«Тотальная цифровизация, построение новой системы в России, которая предполагает тотальный контроль над расходами и доходами граждан, в обязательном порядке должна строиться на своей платёжной системе. Когда возникли первые ограничения в связи с введением санкций, такую систему начали активно развивать. Эта система – «МИР», – пояснила Оганова, отметив, что «МИР» используется только на территории РФ.

«Контролировать расходование и вывоз денежных средство возможно только путем ограничений и запретов. Я думаю, что отказ от доллара, о котором говорил глава МИД Сергей Лавров, тоже свидетельствует о том, что (им) нужно ввести ограничения, чтобы у россиян не было возможности, кроме как иметь счет в российском банке, снимать наличные деньги, если не введут ограничения на их выдачу», – считает эксперт.

По ее оценке, в этом случае тотальный контроль за доходами и расходами граждан будет реализован. «Думаю, что это будет сопряжено с изменением налоговой политики в части налогообложения доходов физлиц. Я считаю, что проблема шире и глубже, и коснется каждого россиянина. Дело не только в санкциях, это и внутренняя политика, однозначно», – подчеркнула Оганова.

При этом эксперт отметила, что отказ от Visa и MasterCard – не «старшилка», которой пугают граждан, поскольку информационные вбросы в медийное пространство идут от первых лиц страны. «Предупрежден – значит вооружен. Если Visa и MasterCard не захотят отказаться от такого количества клиентов, политика остается политикой. Любое решение возможно – примеров тому масса, Многие вещи случаются вопреки нормально логике и развитию бизнеса», – констатировала Оганова.

Москва, Александра Быстрицкая

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