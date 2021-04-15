Отказ России от доллара: США используют свою валюту для «уничтожения международной правовой системы»

Россия последовательно работает над сокращением доли доллара в национальных резервах, а также во взаиморасчетах с основными торговыми партнерами. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В нашей стране идет разработка, создание и продвижение альтернативной финансовой платежной архитектуры, ее сопряжением с иностранными, не зависимыми от политики Вашингтона аналогами. Мы прекрасно понимаем, что Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент политических даже уже не интриг, а агрессивного проведения своей политики не просто в обход или в нарушение, а в уничтожение всей международной правовой системы», – заявила она.

По ее словам, уже принятые шаги Москвы в этом направлении были вынужденным решением в условиях постоянного введения санкций и «непредсказуемости» политики США. «Они приняты в условиях потери доверия к Западу в вопросах сохранения неполитизированного подхода к обеспечению бесперебойного доступа к международной финансовой системе, снижению предсказуемости экономической политики США и неконтролируемого введения ими необоснованных ограничительных мер и бесконечной угрозы их дальнейшего применения», – пояснила Захарова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.04.21

«Все будет хорошо!..» Россию загоняют под «железный занавес». / «Курс на конфронтацию и деградацию»: в Госдуме оценили новые санкции США. / МИД РФ: Страны НАТО своими провокациями нагнетают обстановку вокруг Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»