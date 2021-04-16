«Глупость должна иметь границы»: вероятность отключения в России Visa и MasterCard – нулевая

Отключение России от международных платежных систем имеет почти нулевые шансы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве. По его оценке, реализация такого сценария будет «глупостью».

Тосунян обратил внимание, что в 2014 году в течение двух дней на территории РФ страны не действовала карта Visa. «Когда «Виза» отключила нас на два дня, я был конечно в шоке, но был уверен, что это ошибка и глупость, которую они быстро исправили, и которая не повторится никогда. Потому что это нанесение себе такого урона, который непростителен для представителей серьезного бизнеса», – пояснил Тосунян.

По его словам, сейчас вероятность отключения «практически нулевая». «Я не верю, что хватит глупости отключить нашу страну. Глупость должна иметь границы. Но если это произойдет, то мы по сравнению с 14-м годом значительно лучше подготовлены. Мы создали систему «Мир», систему быстрых платежей. В этой части мы очень серьезно продвинулись», – отметил банкир.

Более того, Тосунян считает, что внутри России на пользователях Visa и MasterCard отключение особо не отразится. «Они просто заберут свои средства. Те, кто окажутся за рубежом, ощутят дискомфорт. Поэтому в качестве подстраховки нужно иметь наличность. Если это произойдёт, то с неким лагом. Поэтому у людей будет время подготовиться. В любом случае, деньги пользователи не потеряют. Не надо пугать людей», – заключил Тосунян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в связи с санкционным давлением со стороны западных государств.

Москва, Мария Соколова

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