В России наблюдается дефицит по-настоящему хороших сыров

В России на сегодняшний день существует дефицит хорошего сыра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила член совета директоров Союза сыроделов России Мария Коваль на пресс-конференции в Москве. По ее мнению, проблема образовалась, в том числе, из-за недостаточного качества сырья.

«Для сыроделов большое поле деятельности в нашей стране. На сегодняшний момент существует дефицит по-настоящему хороших сыров», – считает Коваль.

По ее оценке, России не хватает сырья для производства достаточного количества сыра. «У нас существуют огромные проблемы на нашем рынке с качеством сырья, с дефицитом сыро-пригодного сырья. То есть у нас на сегодняшний момент качественных сыров не так уж много, чтобы мы могли их предложить миру», – пояснила она.

«То количество земель, пригодных для сельского хозяйства, конечно нет ни в одной стране, поэтому перспективы в аграрном направлении у России довольно таки большие… Что касается сыров, ситуация будет медленнее развиваться, потому что сыр – нетрадиционный продукт для нашей страны», – подчеркнула представитель Союза сыродеров.

По ее мнению, для развития отрасли необходимо изменить структуру производства. «Если мы берем в качестве образца европейские сыры, например, «Грюйер» или «Пармиджано реджано» – здесь важна структура. Это кооперативы, которые объединяются под одним брендом. Это юридически закрепленные не только наименования, но еще и взаимоотношения между производителями сырого молока и производителями продукта, это очень жесткие стандарты производства продукта», – пояснила Коваль.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.04.21

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