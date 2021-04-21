«И, не дай Бог, снова хлынет из Европы…» Российские сыры неконкурентоспособны

Российское сыроделие неконкурентоспособно. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Владимир Баканов, выступая сегодня на пресс-конференции «Есть ли будущее у российских продуктовых брендов?». По его мнению, при условии импортозамещения пока еще есть шанс повысить качество отечественной продукции.

«И, не дай Бог, на сегодняшний день на рынок опять хлынет сыр из Европы. Окажется, что многие наши сыроделы будут неконкурентоспособны. Еще нужно какое-то время, чтобы насытить рынок объемом сыро-пригодного молока, отработать эту индустрию, сделать соответствующие кооперации», – пояснил Баканов.

В то же время, по его оценке, в России следовало бы развивать тот продукт, который имеет привязку к региону. «Никакой пользы от товарных знаков ни для конкретного региона, ни для страны в целом не так много. Она есть, но ее может и не быть, поскольку товарный знак может быть легко приобретен в том числе и зарубежной компанией. Я бы сконцентрировался на том, что может приносить валовый региональный и национальный продукт. В нашем Гражданском кодексе существует две категории продуктов – это так называемое наименование места происхождения товара и географическое указание. Это те продукты, которые по сути являются собственностью населения или территорий тех мест, откуда они происходят», – пояснил ресторатор.

Говоря о потенциале региональных продуктов, Баканов обратил внимание, что «у нас продуктов этих огромное количество», но не хватает кооперации производителей. «Больше чем полторы тысячи продуктов с географическим наименованием, которые характерны для всех регионов нашей страны, начиная от Калининграда и заканчивая Чукоткой. Для того, чтобы сфокусироваться на этом, нужно чтобы люди между собой договорились и пришли к пониманию, какую производственную спецификацию они будут совместно реализовывать. Это означает, как от источника сырья до конечного продукта они будут двигаться таким образом, чтобы на выходе были одни и те же потребительские свойства товара», – сообщил он.

Что касается продвижения регионального товара, эксперт считает, что лучше всего вместе с внутренним развивать и экспортный рынок. Хотя «сегодня политика не позволяет нам продвигаться на европейские рынки, у нас большие конфликты политические сейчас», как полагает ресторатор, развивать нужно въездной туризм, к тому же «Европа не едина».

«Прежде всего нужно ориентироваться на рынки, где не только политики, но и люди позитивно к нам относятся. То есть платформа должна быть благоприятна для нас. Второе, нужно понимать, без развития въездного туризма мы продвинуть ничего не сможем. Почему французы так продвинули сильно свою продукцию, почему итальянцы? Потому что, если вы возьмете статистику за последние 30 лет выездного туризма, то французы обгоняют всех. Париж вообще номер один был по посещаемости город в мире. Чтобы люди могли, попробовав это здесь, захотеть попробовать это, находясь в своей стране», – считает эксперт.

Более того, по мнению ресторатора, у России есть что предложить на экспортном рынке. «Та же Италия не может себе позволить заниматься естественным производством. Она вынуждена интенсифицировать сельхозпроизводство существенно, чтобы вернуть те инвестиции, которые будут сделаны в землю. Поэтому у нас есть реальный шанс – используя традиционные методы ведения сельского хозяйства, накормить натуральными продуктами, да еще характерными для территорий, которые являются реально экологически чистыми, потому что промышленное производство ближайшее находится в сотне километров от сельхозугодий», – подытожил Баканов.

«95% мировой узнаваемости тех или иных регионов связано, в основном, в продуктами питания, происходящими из этой территории, а не с архитектурой или какими-то другими достопримечательностями. Поэтому человек, попадая в новую среду, всегда хочет попробовать, что там есть», – заключил ресторатор.

Москва, Мария Соколова

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