США ищут «русский след» в Чаде, чтобы прикрыть собственные интересы – эксперты

Аналитический Telegram-канал «Рыбарь» считает, что высказывание американского посла в Ливии о «русском следе» в Чаде прикрывают собственные интересы США в регионе. По мнению авторов канала, в период транзита власти высока вероятность роста нестабильности в и без того неспокойной стране.

«Даже в благополучных районах Чада уже созданы все условия для роста нестабильности, а повстанческие группировки горного массива Тибести на севере не упустят шанса ей воспользоваться» – пишет «Рыбарь».

Эскалация внутреннего конфликта в Чаде на руку Западу, поскольку даст повод для размещения в странах, граничащих с ним, военных контингентов и баз для «обеспечения безопасности». Тем более, что поведение Штатов в Ливии и Судане показывает их серьезную заинтересованность в закреплении в этих странах, и для этого они будут использовать любую возможность. Смерть Идриса Деби в этом контексте очень выгодна американцам.

«Если страна скатится в пучину гражданского конфликта, то американцы получат основание для усиления своего присутствия в регионе. Сначала они под предлогом обеспечения безопасности окопаются в Судане, с которым они резко налаживают связи. Затем – получат официальное разрешение от новых властей Ливии на размещения своих хоть и небольших, но военных объектов. Ну а далее останется только заявить, что без США стабильности в регионе не будет» – отмечают авторы Telegram-канала.

Примеры подобной тактики США общеизвестны, Штаты не раз пользовались дестабилизацией обстановки в той или иной стране для получения своей выгоды.

«Такое использование хаоса в своих интересах успешно отработано Вашингтоном на Ираке, а сейчас так же выстраиваются отношения с Ливией, – напомнил «Рыбарь» и заключил – Если в этой истории и нужно искать иностранный след, то явно не русский».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.04.21

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