«Естественно»: Россия включила США в список недружественных стран

Власти России составляют список недружественных государств, в который уже включены Соединенные Штаты. Этот статус помешает американским дипмиссиям в России нанимать неограниченное число сотрудников.

«Список сейчас формируется. Естественно, в списке фигурируют США», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она напомнила, что к странам в списке недружественных государств будет применяться целый пакет мер, предусмотренных указом президента РФ.

«Те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий», – добавила Захарова. К тому же, в посольствах стран из списка сможет работать ограниченное число людей, находящихся на территории России.

Как сообщал «Новый День», подобные меры анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров вскоре после введения новых антироссийских санкций со стороны США. Глава МИД предупредил, что американским дипломатам могут запретить принимать на работу в посольства россиян и граждан третьих страх, а также ограничат краткосрочные командировки для работы в России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.04.21

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