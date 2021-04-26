«Реверанс» Еревану за Нагорный Карабах: эксперт объяснил, почему США признали геноцид армян

Вашингтон признал геноцид армян, чтобы «приструнить» Анкару и вернуть Закавказье в сферу своего влияния. Как считает директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский, конфликт в Нагорном Карабахе вскрыл сильную позицию России в регионе, поэтому Белый дом намерен изменить тактику. Как передает корреспондент РИА «Новый День», этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«У Байдена была позиция по геноциду с тех пор, как он был сенатором. У него уже были серьезные контакты с армянской диаспорой. Тогда у него выработалось отношение, в том числе, и личное, к той трагедии, которая произошла в 1915 году. Но сейчас это двойная линия», – сказал он.

Войтоловский пояснил, что в последние годы США дистанцировались от ситуации в Армении и Нагорном Карабахе. «США обладали полной информацией о происходящем. Более того, и Турция, и Азербайджан, прежде всего – Турция как член НАТО подробно информировали и предоставляли в США разведданные о происходящем. США никак не воспрепятствовали ни действиям Азербайджана, ни широкомасштабной поддержке Турции. Штаты понимают, что в Армении доверие к ним подорвано», – отметил эксперт.

По его мнению, американский Белый дом беспокоят действия России, которая выступила гарантом мирного урегулирования. «Россия спасла Степанакерт, сохранив его под контролем непризнанной республики, сдержала дальнейшее развитие этого острого конфликта. Россия имеет дружественные отношения и с Арменией, и Азербайджаном, – и больше, чем кто-либо другой, была заинтересована в урегулировании ситуации. В общем-то, это не могло не взволновать Вашингтон. Стало понятно, кто является реальным гарантом безопасности, кто может остановить конфликт», – считает он.

Признание геноцида можно считать знаком, который Вашингтон подал Еревану, полагает эксперт. «Конечно, США хочется получить большую поддержку в Армении», – сказал он.

С его точки зрения, сигнал получила и Турция. «Здесь я бы не преувеличивал масштабы озабоченности по поводу С-400. Да, Россия взошла на рынок вооружений, на котором США привыкли доминировать на протяжении десятилетий. Но это не такой большой вызов союзнической солидарности по НАТО. США недовольны, что Эрдоган и турецкое руководство стало проявлять все более независимую политику. Вашингтону хочется поставить Анкару на место и одновременно решить задачу, связанную с укреплением своего влияния в Закавказье», – уточнил он.

«Можно ожидать серии шагов от администрации Байдена, направленных на то, чтобы показать и Армении, и Азербайджану возможности влияния США и немного приструнить Анкару, чтобы вернуть ее в лоно НАТО», – заключил Войтоловский.

Напомним, 24 апреля Белый дом выпустил официальное заявление президент США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи.

В ответ на это Турция призвала США «исправить эту серьёзную ошибку», и заявила, что выступление американского лидера подрывает доверие между двумя странами.

Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. В 1915 году Российская империя совместно с Францией и Англией выступили с совместной декларацией, осуждающей уничтожение армян. В 1995 году Госдума приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов».

Москва, Александра Быстрицкая

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