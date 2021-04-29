«Спасибо» Додону: Россия проиграла в Молдавии

Политическая ситуация в Молдавии негативно отражается на позициях Москвы, благодаря действиям экс-президента республики Игоря Додона, который считается пророссийским политиком. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя роспуск молдавского парламента и перспективы предстоящих выборов. По его оценке, Россия в Молдавии уже проиграла.

Как считает эксперт, роспуск и досрочные выборы парламента в Молдавии – «ожидаемая история». «Парламент был выбран под контролем и при технологической поддержке, идеологическом и, я бы сказал, комбинационном участии бывшего хозяина Молдавии, а ныне беглого олигарха Владимира Плахотнюка. По сути, действующий состав парламента не отражал политических реалий Молдавии – то есть, не представлял все политические силы и не отражал интересы граждан, которых он должен представлять», – констатировал Мартынов.

«Была попытка конституционного переворота со стороны оппозиции, которая сумела формальное большинство собрать в парламенте, и в нарушение процедуры поменять судей в Конституционном суде. Но по разным причинам им не удалось довести задуманное до конца, и при поддержке Конституционного суда Майя Санду (президент Молдавии) распустила парламент и назначила выборы на 11 июля», – пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание на действия бывшего президента Молдавии Игоря Додона, который шел на выборы главы государства как пророссийский политик, и проиграл их. «Додон тоже выступал за досрочные (парламентские) выборы, когда думал, что победит на (президентских) выборах. Когда проиграл, он резко стал против и стал «плести козни», дабы продлить время, когда он как председатель Социалистической партии имел в парламенте большинство. А чтобы большинство было абсолютное, он все время после выборов вступал в коалиции – то с партией Санду, то с демократической партией Плахотнюка. В итоге ему удалось договориться с фракцией партией Шор – это одноименная партия другого беглого олигарха поменьше, которого молдавский суд обвинил в краже миллиарда из бюджета, и он скрывается в Израиле», – отметил эксперт.

«Все это помножено на активную модерацию политических процессов в Молдове со стороны американского посла Дерека Хогана, который с завидной регулярностью приглашает к себе разных участников политического процесса, в том числе и Додона, и судей Конституционного суда, и министров, и так далее. К сожалению, российского посла не слышно и не видно. В Молдавии в последнее время даже сложился мэм в телеграм-каналах – «тихое посольство», когда говорят о российском диппредставительстве», – сказал Мартынов.

Комментируя несостоявшийся в Молдавии конституционный переворот, организатором которого является тот же Додон, эксперт назвал его «незаконным» и отдельно подчеркнул, «если вы взялись за подобные вещи, то их нужно доводить до конца». «Но Додон вместо того, чтобы заниматься переворотом, отправился в Москву, чтобы здесь пофотографироваться на фоне узнаваемых людей и обратно приехать вместе с российской вакциной, ради пиара», – отметил он.

Рассуждая о возможных вариантах развития событий, Мартынов обратил внимание на «пикантный нюанс» – после объявления досрочных выборов Додон заявил, что готов вступить в коалицию с молдавскими коммунистами во главе с Владимиром Ворониным и партией ПКРМ. «Пикантности ситуации добавляет то, что Додон уже был в этой партии, и был депутатом, когда коммунисты были у власти. И именно Додон с нынешним спикером Зинаидой Гречаный, по сути, развалили электорат коммунистов, выйдя из партии и создав сперва фракцию социалистов, а потом на этой базе получилась партия. То есть, они устроили раскол в ПКРМ, и Воронин должен бы об этом помнить, но ему уже 81 год – мягко говоря, пожилой человек, и совершенно непонятно, что он помнит. Не исключено, что его память подлечили деньгами Шора, учитывая сегодняшнюю близость социалистов Додона и партии Шора. Интересная ситуация перед выборами, но я считаю сомнительной перспективу, если они с коммунистами войдут в альянс», – пояснил Мартынов.

«Лозунги, которые вчера уже видели у Додона – мы готовы с кем угодно вступить в коалицию, лишь бы противостоять вступлению Молдовы в НАТО, стать Румынией, Америкой… Хочется спросить, а где ж ты раньше был, товарищ Додон, когда имел полноту власти. По крайней мере, за год до выборов он имел всю полноту власти, он контролировал практически полностью парламент, практически полностью контролировал правительство, но ничего принципиального и фундаментального не сделал, чтобы предотвратить те угрозы и фобии, которые он сегодня использует в качестве предвыборных «кричалок», – отметил политолог.

Согласно его прогнозу, Социалистическая партия во главе с Додоном не добьется положительного результата на парламентских выборах. «Мне кажется, многие от него уйдут просто потому, что, поставив на такую жесткую конфронтацию с Санду по вопросу досрочных парламентских выборов, он по сути это противостояние проиграл. Очевидно, этот проигрыш будет проецироваться и на парламентские выборы тоже. Додон продолжает эксплуатировать якобы пророссийскую карту, про которую вспоминает, когда какие-то выборы или ему нужно что-то от Москвы получить», – считает Мартынов.

«Додон – это единственное «чмо», которое сумело испортить все для России в Молдавии. Этот человек, занимая чужое место, мягко говоря, не справился с поставленной задачей – поставленной, имею ввиду, с точки зрения партнерских отношений с соответствующими структурами в Москве. Такая история, как конституционный переворот – именно так квалифицировали все это мероприятие в Венецианской комиссии, а в ряде европейских СМИ это окрестили неудачной попыткой русских организовать переворот в Молдавии. Хотя какое отношение Москва к этому имела? Да никакого. Но так посчитали просто по факту такого позиционирования Додона, который любит фотографироваться с российскими чиновниками и всем рассказывать, что он на короткой ноге с самим Путиным. Такая «хлестаковщина». Это было бы забавно, если бы это активно не использовали против нас», – констатировал эксперт.

По его мнению, своими «неуклюжими» действиями Додон «развязал руки» оппонентам и той самой Санду, которая позиционирует себя как проевропейский и проамериканский политик. Более того, как подчеркнул эксперт, экс-президент Молдавии «развязал руки» послу США Хогану, «дав такие весомые аргументы в руки» после попытки переворота. «Если идете на подобные вещи, их надо доводить до конца – в политике по-другому не бывает. Если в таких вещах проигрываешь, ты проигрываешь навсегда», – подчеркнул Мартынов.

«Додон таким образом сильно подставил российские профильные ведомства, которые занимаются постсоветским пространством. Конечно, они сейчас будут рассказывать, как им все помешали, в том числе, и мы с вами, обсуждая их в СМИ. Такие примеры я тоже постоянно встречаю. Наверняка Додон будет сейчас просить в Москве деньги на выборы. Мне кажется, хватит уже наступать на эти молдавские грабли. Я думаю, текущий раунд благодаря «додонам» Россия в Молдавии проиграла. И если бы не отважное Приднестровье, которое как настоящий океанский якорь держит эту маленькую страну в орбите России – по крайней мере, не отпускает ее в свободное плавание. Если бы не Приднестровье, то я не знаю, чем бы это все закончилось», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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