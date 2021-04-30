Американцы потребовали от Байдена вывода войск из Сирии

Зарубежные военные кампании США вызывают недовольство американцев. Граждане страны рассчитывают, что избранный президент-демократ Джо Байден выполнит свои предвыборные обещания и выведет войска из Сирии.

Как отмечается в материале американского издания Lone Conservative, нет никаких сомнений в том, что американский народ утомлен ежедневными новостями о Ближнем Востоке. В течение последних 20 лет военные США приходили в Ирак, Афганистан и Сирию.

С 1973 года роль нефти в выборе направления американской внешней политики продолжает расти. В ближневосточном регионе США вмешивались в арабо-израильский конфликт, а также во внутренние дела Сирии, Ирана, Египта, Иордании, Ливан, Ирака, Ливии и Турции.

Это вмешательство во многом было вызвано американской энергетической зависимостью, которая была необходима для подпитки бурно развивающейся послевоенной экономики, а сейчас дешевая нефть нужна для развития корпораций, имеющих связи с правительством страны.

Энергетическая независимость, по мнению авторов статьи, стала серьезной проблемой для национальной безопасности, потому что без нефти страна фактически недееспособна. Это только подчеркивает необходимость таких проектов, как ныне не функционирующий трубопровод Keystone Pipeline (сеть нефтепроводов в Канаде и Соединенных Штатах), который мог бы удовлетворять потребности в топливе до тех пор, пока в стране на необходимом уровне не будет развита зеленая энергетика.

Второй аспект военного присутствия на Ближнем Востоке более известен – это война с террористами. После устранения Усамы бен Ладена многие американцы сочли, что настало подходящее время для того, чтобы начать возвращать войска домой, но такие шаги не были приняты, пишет Lone Conservative.

Сложившаяся ситуация крайне беспокоит американцев, поэтому они с воодушевлением встретили нового президента страны Байдена, отметив один из лозунгов его предвыборной кампании по поводу завершения зарубежных военных кампаний.

«Байден положит конец вечным войнам в Афганистане и на Ближнем Востоке, которые стоили нам человеческих жизней и экономического ущерба. Пребывание в непреодолимых конфликтах только истощает нашу способность заниматься другими проблемами, требующими нашего внимания», – обещал штаб тогда кандидата в президенты.

В декабре 2012 года США официально поддержали сирийскую оппозиционную коалицию противников президента Сирии Башара Асада. Следует отметить, что большинство западных демократий также поддерживало сирийских повстанцев. В 2014 году первые американские военные подразделения появились на территории Сирии якобы для борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ).

Но вскоре внимание Вашингтона в этой стране переключилось на залежи нефти, расположенные в восточных провинциях. Боевиков ИГ разгромила сирийская армия при поддержке ВКС России и «ЧВК Вагнера». После этого представители Пентагона сконцентрировались на заработке от незаконной продажи сирийского «черного золота».

Автор публикации не согласен с большинством позиций Байдена, но заявления о выводе войск из других стран, безусловно, было предвыборным обещанием, которому хотелось верить всем американцам. К сожалению, надежды, что Байден сдержит его, практически нет.

Lone Conservative считает, что американские граждане должны требовать от избранных руководителей гораздо большей ответственности. Сирия находится на пути к восстановлению, а запрещенная в РФ ИГ практически уничтожено. Два вопроса, которые остаются без ответа – почему президент Байден отказывается от обещания, в которое поверило так много американцев, независимо от политической принадлежности, а также – какова конечная цель зарубежных военных кампаний Соединенных Штатов?

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 30.04.21

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