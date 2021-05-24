«Злоупотребляют доверием граждан»: глава ЦБ заявила о рисках для россиян на фондовом рынке

В России выход граждан на фондовый рынок сопряжен с рисками. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме. По ее мнению, некоторые финансовые организации злоупотребляют доверием розничных инвесторов.

«Самая яркая тенденция прошлого года – это увеличение числа розничных инвесторов, то есть гражданин пошел на фондовый рынок. Рост числа на 130% за один год. Результат обусловлен двумя факторами. Первое мягкая денежно-кредитная политика. Она приводит к снижению ставок не только по кредитам, но и по депозитам, и люди в поисках большей доходности начали пробовать силы на фондовом рынке», – пояснила Набиуллина.

По ее словам, «выйти на фондовый рынок гражданам стало легко». «Сейчас у нас около 10 млн человек – розничных инвесторов. Это много. Пока они не приносят большие суммы, некоторые просто открывают счета, что, наверное, правильно. И тем не менее, это уже заметное качественное изменение на финансовом рынке», – уточнила она.

По данным главы ЦБ, розничные инвесторы уже вносят вклад в развитие экономики. «Граждане поддерживают котировки наших акций. Вот во втором квартале прошлого года на многих мировых рынках котировки падали, а у нас из-за притока розничных инвесторов они были относительно стабильны. И это инвесторы, которые вносят вклад в развитие экономики», – сказала она.

Набиуллина также обратила внимание, что «очень важно, чтобы люди, которые впервые пришли на фондовый рынок, не разочаровались». «К сожалению, мы видим, что иногда финансовые организации злоупотребляют доверием граждан – розничных инвесторов. И мы обязаны снизить риски для людей», – подчеркнула она.

Глава ЦБ сослалась на закон об ограничении продаж отдельных продуктов, который должен помочь снизить риски и не «вводить людей в заблуждение». «Мы не сторонники прямых запретов. Но иногда, особенно в такие моменты, когда происходит скачкообразный рост рынка, это единственный эффективный метод защиты людей от таких злоупотреблений», – заявила Набиуллина.

«Конечно прямые запреты – это не панацея, только часть решения проблемы. На полгода раньше запланированного будет введено тестирование неквалифицированных инвесторов. Мы будем смотреть, как это тестирование осуществляется, чтобы это была не формальная процедура, а люди реально понимали, что они покупают, на каких условиях, чего им ждать», – сообщила она.

Кроме того, Центробанк планирует усилить «поведенческий надзор». «Усиливаем его за тем, как финансовые институты продают продукты, отвечают на интересы клиентов. Для нас в этом году очень важно принятие для граждан так называемых КИДов. Это ключевые информационные документы, которые по финансовым продуктам в простой понятной форме должны людям объяснять, что за финансовый продукт они покупают», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.05.21

Чернышенко обещал прирост турпотока на Камчатку на 20% уже к концу года. / Россиянам старше 65 лет рекомендовали делать три укола «ЭпиВакКороны». / В России выявили 14 инфицированных индийским штаммом коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»