«Так инфляцию не сдержать»: глава МЭР оценил антикризисные меры ЦБ

В России одними мерами денежно-кредитной политики невозможно сдержать инфляцию в рамках запланированного уровня. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, существуют риски с точки зрения роста инвестиций и экономики.

Как отметил Решетников, если абстрагироваться от мер правительства по сдерживанию цен и рассчитывать только на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России, «это может потребовать такого ужесточения процентных ставок, который в конечном итоге может уже повлиять на инвестиционный цикл и на экономический рост». «Поэтому мы здесь работаем вместе с ЦБ, понимая, что без тех мер, которые принимает правительство по сглаживанию вот этих скачков, не обойтись», – цитирует «Интерфакс» главу МЭР.

«Но, подчеркну, что сторонников административного регулирования цен в правительстве нет, причем нет совсем. Мы понимаем необходимость рыночных методов, даже меры, связанные с прямым субсидированием производства, рассматриваются нами как меры вынужденные и временные, а меры, связанные с демпферами – это то, что мы выстраиваем всерьез и надолго», – подчеркнул Решетников.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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